Домашние вечеринки, тайные пирушки, спонтанные выпивки... Переосмысление праздника во времена Covid

"(...) "С вечеринками покончено". Устаревшая формулировка, объявленная в октябре прошлого года префектом региона Центр-Валь-де-Луар Пьером Пуэсселем для объяснения причин введения комендантского часа, вызвала всплески мемов и насмешек в Twitter. Но раскрывала ли она социологическую реальность? Переменила ли эпидемия Covid-19 ночную жизнь?" - задается вопросом журналистка Виолена Шютц на страницах Slate.fr.

"Краткий анализ ситуации заставляет в это поверить. Клубы и бары в настоящее время закрыты, дата открытия еще не объявлена. По данным Национального союза дискотек и мест отдыха (SNDLL), 430 ночных клубов (или 30% клубного ландшафта Франции) прекратили свою деятельность", - говорится в статье.

"Однако, несмотря на угрозу вируса и приостановку проведения вечеринок, французы не прекращали танцевать на благо Netflix & chill. Многие, судя по всему, чувствовали потребность расслабиться, будь то в помещении или на улице. Не проходит и недели, чтобы в результате задержаний в полицейском управлении не сообщалось бы о подпольной вечеринке, платной или бесплатной, в задней комнате ресторана или на заброшенном складе, и так происходит по всей Франции", - отмечает автор статьи.

"(...) Тротуар - это новая терраса", - комментирует подписчик в Instagram под фотографией импровизированной выпивки на земле. Достаточно просто взглянуть на истории самых молодых в социальной сети (по данным исследования Currys PC World 2017 года, мы больше склонны мириться с относительной изоляцией), чтобы понять, что многие из них всегда собираются вместе в квартирах, чтобы потанцевать под громкую музыку и выпить большое количество алкоголя", - пишет Slate.fr.

"Клабберы предпочитают встречаться в квартирах, чтобы укрыться от пытливых взглядов прохожих и полицейских машин, даже если их подстерегают доносы соседей о ночном шуме", - говорится в публикации.

"Лейла, 20-летняя студентка факультета информационных технологий в Париже, является одной из таких гуляк: "Когда год назад вирус появился во Франции, меня охватило чувство, подобное головокружению. У меня было ощущение, что мне нужно что-то большее, чтобы насладиться своей юностью. При виде того, что ограничения и комендантский час продолжались, у меня еще больше усилилось впечатление, что у меня крадут мои лучшие годы. Макрон сказал: "Трудно быть 20-летним". Но я не знаю, отдает ли себе кто-то в этом отчет. Думаю, я бы сошла с ума без вечеринок с друзьями, которые доставляли мне немного острых ощущений из прежнего мира".

"(...) Я думаю, что мы многое драматизируем, даже если есть риски, - отмечает Тома, 26-летний звукорежиссер из Марселя, который ходит как на вечеринки с друзьями, так и в частные места (адреса которых передаются, в основном, в социальных сетях). - Я дважды подхватил Covid и все еще жив. Нас лишают всех удовольствий: ресторан, концерт, посещение бабушек и дедушек... Я лучше рискну заразиться, чем лишусь всех своих друзей. В конце концов, это мой выбор".

"Тома усматривает в поддержании ночной активности "некое сопротивление, отчасти политическое. Это наводит меня на мысль о периоде запретов. Правительство ясно дало нам понять, что культура, как и праздник, не важны. Итак, мы вправе спросить: почему клубы закрываются, а магазины открыты? Они продолжают продавать нам вещи, но это не то, о чем мы мечтаем. Меня все это возмущает!"

"(...) Подобное нежелание изолироваться, очень часто сопровождаемое несоблюдением барьерных жестов, может показаться эгоистичным и опасным. Мы также являемся свидетелями стигматизации молодежи, которая считается виновной в распространении вируса", - указывает Шютц.

"(...) Прежде чем бросать камень в молодых людей, мы должны осознать, насколько тяжело для девушек и парней в возрасте от 18 до 25 лет не иметь возможности собраться вместе на вечеринку, встретиться с незнакомцами, пообщаться. А также то, что означает для жизни в обществе отсутствие моментов для того, чтобы расслабиться, - подчеркивает Эрик Лаббе, активист в области ночной жизни, работающий над открытием "25-го километра", площадки для вечеринок на свежем воздухе, намеченным на конец июня в Париже - если постановления правительства позволят. - В отличие от старших, молодые люди еще не сформировали свою сеть связей, как любовных, так и дружеских. Помимо художественных, финансовых и культурных аспектов, существует лишение социальных связей, имеющее решающее значение, хотя об этом не говорят. Если наложить это на курсы дистанционного обучения, то можно понять, насколько одинокими и потерянными они себя чувствуют".

"(...) Для миллениалов в нынешнем контексте смертельной пандемии ночные собрания представляются чуть ли не жизненно важным стимулом. Риск заражения существует, но как насчет необходимости бороться с общей тревогой с помощью радости праздника? Можно говорить о дионисийском феномене, который заставит людей забывать о существовании смертельного вируса посредством музыки и танцев, - рассуждает журналистка. - Словно клабберами в какой-то мере руководит известное высказывание Ницше: "Мы должны считать потерянным каждый день, в который мы не танцевали хотя бы раз".

"(...) Это историческая константа, - напоминает философ Ив Мишо, автор эссе "Нарцисс и его аватары" (издательство Grasset, 2014), в котором анализируются изменения в современном мире. В XV веке произошел расцвет танцев смерти, которые представляли собой художественные изображения персонажей всех социальных категорий, раскачивающих бедрами вместе со смертью. Их цель состояла в том, чтобы предотвратить ужас от эпидемий, бушевавших в Средние века. Нам также известно, что в эпоху Террора в 1793 году возникло желание повеселиться, потому что все рисковали умереть. Речь идет об освобождении влечения к жизни от влечения к смерти перед лицом опасностей".

Он заходит еще дальше: "Праздники тоже являются некими нарушениями, приносящими облегчение. Мы возвращаемся к архаической идее карнавала [существующего с VIII века], который по сравнению с линейной жизнью, без событий, создавал определенный ритм. Функция карнавала заключалась в создании моментов освобождения в той жизни, которая постоянно подчиняется ритму смены времен года и сельскохозяйственных работ. В условиях карантина мы жили без движения. В этом смысле танец спасителен. Жестикулирующее тело естественно по сравнению с кодифицированным и ограниченным правилами здоровья телесным опытом. Танцуя мы пытаемся, вернуть себе свое тело".

"(...) Для квиров, - уточняет Костанца Спина, основательница онлайн-СМИ для новых культур Manifesto XXI, - закрытие мест для отдыха является катастрофой. Это говорит о том, что нашему правительству наплевать на значительную часть населения, что оно не понимает их. Такова проблема французского универсализма: чтобы избежать мнимой общинной разобщенности, принимаются "нейтральные" законы, которые должны устраивать всех. Однако нейтральность во Франции означает предпочтение белого, богатого, городского, гетеросексуального человека. Эти законы подходят не всем. Квиры могут существовать и выживать, потому что у них есть "свои комнаты", места, где они могут защитить себя и встретиться друг с другом. Надо было как минимум оставить открытыми заведения квир-ассоциаций. То же самое касается людей, которые живут в неблагополучных районах, женщин, страдающих от насилия, или тех, кто страдает психическими расстройствами и нуждается во внешнем мире".

"(...) В ближайшем будущем может наступить более этичная ночная жизнь, но пока неясно, какую форму она примет. Контуры вечеринки завтрашнего дня остаются неясными, даже если можно сделать ставку на открытый воздух, который представляет меньший риск для здоровья, чем закрытое место. Однако министр культуры Розелин Бачело объявила 18 февраля, что весенние и летние фестивали могут проводиться только в сидячем формате и с ограничением в 5000 зрителей. До дальнейшего уведомления это также относится к любой вечеринке под открытым небом. Как в этих условиях представить себе вакханалию, достойную своего названия? Будем ли мы танцевать только с помощью рук? На открытом воздухе? Если джаз, классика и песня могут адаптироваться к данной позе, то такие подвижные музыкальные жанры, как электро, рэп и рок, не подходят для игры в музыкальные стулья", - комментирует журналистка.

"Остается надежда, что вакцинация заставит эпидемию отступить и запустит эту гигантскую буксующую машину, - говорится в статье. "Я думаю, что мы все, даже те, кто мало выходил, лелеем мечту о вечеринке на следующий же день после того, как нам больше не понадобится водно-спиртовой гель или маска и мы больше не будем бояться. Вообразим, как все мы будем целоваться взасос, обниматься, танцевать целые сутки до седьмого пота", - говорит философ Ив Мишо и заключает: "Когда все закончится, нам будет не до грусти!"