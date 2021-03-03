Санкции против России

"Правительство Байдена остается верным своему курсу и демонстрирует жесткую позицию по отношению к Москве", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Во вторник правительство Байдена впервые приняло решение о введении санкций против России по делу Навального. Одновременно оно опубликовало доклад спецслужб, в котором на российское правительство возлагается ответственность за отравление российского оппозиционера. Согласно докладу, отравление критика Кремля Алексея Навального было спланировано и осуществлено российской спецслужбой ФСБ. Покушение было совершено с применением российского яда нервно-паралитического действия "Новичок". Таким образом, выводы американских спецслужб совпадают с выводами других государств. Сообщается, что санкции являются реакцией на покушение на Навального и его заключение после его выздоровления и возвращения в Россию", - передает издание.

"Санкции включают в себя блокировку счетов и ограничения на въезд в страну. К тому же под запрет попадают сделки между американцами и подвергшимися санкциям физическими лицами и учреждениями. Эти шаги, как сообщается, были согласованы с Европейским союзом. Высокопоставленные представители американского правительства заявили, что это часть усилий, направленных на демонстрацию России сплоченности западных стран. Впрочем, ни одна из санкций не направлена против российского президента Владимира Путина, глав российских спецслужб или олигархов, поддерживающих российского президента", - говорится в статье.

"Налагая санкции, правительство Байдена остается верным своему курсу жесткой позиции по отношению к России, - отмечают журналисты Торстен Денклер и Бьорн Финке. - В отличие от своего предшественника Дональда Трампа Байден не хочет, чтобы его обвиняли в том, что он марионетка Путина. Байден неоднократно обличал автократическое правление Путина, нарушения прав человека и попытки России дестабилизировать западные демократии. С другой стороны, правительство США, по его собственным словам, не хочет усугублять ситуацию. Поэтому пока санкции не выходят за пределы мер, принятых западными партнерами".

"Также и ЕС ввел во вторник новые санкции в связи с заключением Навального - а именно в отношении четырех высокопоставленных российских должностных лиц", - пишет издание, отмечая, что санкции введены в отношении генерального прокурора РФ Игоря Краснова, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главы ФСИН Александра Калашникова и главнокомандующего войсками национальной гвардии Виктора Золотова.

"США уже сейчас стоят перед вопросом о том, вводить ли санкции против России и по другому делу. В нем идет речь о кибератаке на SolarWinds, во время которой, предположительно, российские хакеры успешно атаковали правительственные компьютеры и более 100 американских предприятий. Ответ США, вероятно, прольет свет на то, как далеко готово зайти новое правительство в усложнении отношений с Россией", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.