Да, нам снова приходится бояться войны

"Будем осторожны, чтобы не привыкнуть к этой мысли. Нужно остерегаться самореализующихся прогнозов, хотя, несомненно, в воздухе пахнет войной и присутствует все более сильное ощущение чего-то рушащегося, это почти потребность дать волю кулакам, чтобы раз и навсегда установить силовые отношения в этом мире, который так пугает, потому что мы его больше не понимаем", - пишет известный французский журналист Бернар Гетта на сайте итальянского еженедельника L'Espresso.

По мнению автора, нынешняя ситуация сложилась не за один день - это плод медленной и долгой, практически незаметной эволюции. "Но, если все же датировать эпохальное изменение, мы можем возвести его к весне 2014 года, - говорится в статье. - В марте 2014-го Россия захватила Крым. Впервые после окончания Второй мировой войны европейская держава аннексировала территорию другой европейской державы, и Россия сразу же начала разжигать, вооружать и финансировать сепаратистское движение востока Украины, которое по-прежнему активно".

"Аннексия Крыма стала настоящим поворотным моментом, - указывает Гетта: - Владимир Путин, усмотрев угрозу нацбезопасности, решил действовать при помощи свершившегося военного факта. Таким образом, не одно, а два табу пали разом и - параллельно применению силы Россией - сегодня мы наблюдаем за Дональдом Трампом, который направляет авианосец к корейскому побережью, до этого приказав уничтожить базу ВВС Башара Асада в Сирии.

"Вслед за Москвой Вашингтон тоже вновь прибегает к использованию силы в качестве политического инструмента, - сожалеет Гетта. - Обе столицы делают это открыто, без смущения, невозмутимо. И это не все. Почему китайские власти укрепляют и превращают в военные базы спорные необитаемые острова в Южно-Китайском море? Ответ очевиден: страна с самым большим населением в мире хочет таким образом запугать соседей и, прежде всего, Тайвань, показав им, что она никого не боится и является господствующей державой, с которой надо непременно считаться на азиатском континенте и, возможно, рано или поздно - в Тихом океане".

"Великая ооновская мечта о парламенте наций, где можно было бы спокойно решать конфликты, кажется как никогда призрачной, страны ЕС начинают подумывать о создании общей обороны и об увеличении своих военных расходов, - продолжает автор. - То, что они чувствуют себя вынужденными вступить на этот путь, - это знак времен, так как перед лицом теперь уже негарантированной американской защиты, возобновившегося напряжения на Востоке и хаоса на Юге они должны рассчитывать на свои силы".

"В советские времена, - говорится в статье, - Россия простиралась в пределах границ империи, созданной царями, и продолжалась в сторону Центральной Европы, которую аннексировал Сталин. Сегодня Россия остается самой протяженной страной в мире, но, не говоря уже о Польше, которую она стерла с географической карты в XIX веке, Россия потеряла Центральную Азию, большую часть Кавказа и Украину - колыбель, в которой она родилась более тысячи лет назад". Россия, по мнению публициста, "все еще страдает от болей, причиненных этими ампутациями" и "охвачена реваншистской лихорадкой".

"Затем есть и мусульманские миры, - говорится далее. - Но самый тревожный феномен - это не ИГИЛ* и не исламистский терроризм, который продолжает наносить удары. Ни один город, ни одна страна, ни один континент не защищены от него, но ИГИЛ*, будучи уже очень ослабленным, не является непобедимым, а тем временем Ближний Восток вступает в "столетнюю войну", в которой переплетаются тысячелетнее противостояние его держав, религия и падение колониальных границ".

"От Азии до России и Ближнего Востока конец холодной войны пробудил бесчисленные конфликты, которые долго оставались замороженными, - считает Гетта. - Мы переживаем первые схватки при рождении нового мира, и страхи, которые они вызывают, добавляются к опасениям, порожденным экономической глобализацией с сопутствующим переносом предприятий за рубеж, новыми формами конкуренции и вытекающим отсюда давлением на доходы и системы соцзащиты трудящихся на Западе".

"Все эти страхи вкупе привели к возвращению национализма и крайне правых в США, Европе и Азии, - пишет автор. - Почти 22% французов проголосовали за Марин Ле Пен. Этого ей не хватит, чтобы завоевать президентское кресло, но это значительный результат, и политические фигуры, схожие с ней, уже находятся у власти в Вашингтоне, Нью-Дели, Москве, Иерусалиме, Пекине, Будапеште и Варшаве. Национализм, - подытоживает Гетта, - все более распространенная тенденция в начале этого столетия. Но национализм - это война".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.