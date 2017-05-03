Венесуэла близится к краху по советскому образцу

"Венесуэла - не первая развитая страна, оказавшаяся на пути скатывания к катастрофическому кризису", - пишет Foreign Policy.

"Но это довольно необычно для страны с огромными нефтяными активами. Существует немного прецедентов, помогающих понять, как это могло произойти и что случится потом. Но есть, тем не менее, один такой прецедент - это подобный крах Советского Союза в конце 1980-х", - утверждает автор статьи Андерс Аслунд.

"Венесуэла бедствует с начала спада цен на нефть в июне 2014 года, и нет причин думать, что эта тенденция изменится в ближайшее время. Самым большим экономическим ударом для Советского Союза было падение цен на нефть, начавшееся в 1981 году", - рассуждает автор.

"Но самой глубокой проблемой Советского Союза был не спад нефтяных цен, а то, что ему предшествовало. В своей книге "Гибель империи" великий постсоветский реформатор Егор Гайдар указал, что во время длительного предшествовавшего нефтяного бума советские политики полагали, что могут ходить по воде и что обычные законы экономической гравитации к ним не относятся", - пишет Аслунд.

Это верно и для нынешних венесуэльских лидеров. Власти Венесуэлы проводят такую же абсурдную экономическую политику, как и их советские предшественники. Они годами держат под контролем цены на товары повседневного спроса, включая такие продукты питания, как мясо и хлеб, за что платят огромные субсидии. Правительство Венесуэлы, как и советское правительство, всегда считало, что может позволить себе эти субсидии благодаря своим нефтяным доходам.

Но так как цены на нефть упали более чем наполовину с середины 2014 года, соответственно, упали и нефтяные доходы. И теперь Венесуэла, похоже, повторяет ошибки Советского Союза, отказываясь менять курс. Власти позволяют дефициту бюджета расти, тем самым ставя страну на путь полного разорения.

Президент Николас Мадуро, "похоже, намерен печатать деньги как безумный, так что следующим шагом будет гиперинфляция. Считается, что инфляция уже достигла 700% в год и близится к официальной гиперинфляции, то есть инфляции на уровне не менее 50% в месяц", утверждает автор.

"Конечно, есть разница, - признает Аслунд. - В отличие от Венесуэлы, Советский Союз был многонациональным государством с союзными республиками. Какой бы абсурдной ни была экономическая политика Венесуэлы, в стране нет марксистско-ленинской системы, и она остается более открытой, чем был Советский Союз, с живой политической оппозицией и высокообразованной элитой".

Но экономическая гибель Советского Союза предлагает возможный сценарий будущей эволюции Венесуэлы. Экономический кризис, вероятно, усилится, так как какое-либо существенное изменение политики предполагает признание Мадуро, что его политика была неверной, что может привести к его отставке. А отсюда и дефицит бюджета, инфляция, падение валютного курса и рост государственного долга.

Бюджет необходимо приблизить к балансу. Этого можно добиться только сокращением затрат, так как невозможно собрать больше налогов за короткий срок. Основным сокращением должно быть прекращение субсидирования цен. Венесуэльские проекты международной помощи тоже следует сократить, полагает автор.

"Крах режима Мадуро будет несимпатичен, но трудно понять, как его избежать. И хотя политику трудно предугадать, основные признаки серьезного экономического кризиса вполне предсказуемы. Основной вопрос - как быстро новое правительство сможет предпринять правильные шаги", - заключает автор.