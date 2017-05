3 мая 2017 г. Симеон Керр | Financial Times Арабская молодежь обращается к России, в то время как влияние США ослабевает Россия заняла место США как ценный международный союзник в глазах молодых арабов - это подчеркивает то, как вмешательства Владимира Путина на Ближнем Востоке меняют отношение людей, пишет корреспондент британской Financial Times в Дубае Симеон Керр. Ежегодный опрос арабской молодежи (Arab Youth Survey) показал, что количество респондентов, видящих в России своего самого надежного союзника, достигло 21% - в то время как в 2016 году эта цифра составляла лишь 9%. "Показатель США, напротив, опустился до 17% с прошлогодних 25%, что отражает широко распространенный пессимизм по поводу Дональда Трампа и его лидерства", - пишет автор. "Почти две трети опрошенных, - говорится далее, - примерно 64% - относятся к президентству Трампа с беспокойством, злостью или страхом, по сравнению с 19% позитивно настроенных". "Пять из шести молодых арабов неблагосклонно относятся к Дональду Трампу (...). Антиамериканские взгляды растут, и теперь Россия - а не США - воспринимается как главный международный союзник региона", - цитирует автор выводы доклада. "Российское вмешательство с целью поддержать режим Башара Асада в Сирии убедило государства Персидского залива активизировать дипломатический диалог с Москвой, учитывая ее нарастающее силовое присутствие", - отмечает журналист. В то время как молодые арабы из Саудовской Аравии и Катара, крупнейших сторонников сирийских повстанцев, более склонны считать Россию врагом, респонденты из других стран Залива, в частности Кувейта, более открыты для Москвы. Автор сообщает, что опрос проводился посредством личных интервью с 3,5 тыс. молодых людей 18-24 лет в 16 странах на протяжении месяца, до 7 марта текущего года. Источник: Financial Times