3 мая 2017 г. Дэвид Гарднер | Financial Times Если ИГИЛ* будет побеждено, готовьтесь к очередной череде катастроф "Кампания против самопровозглашенного "Исламского государства"* в Ираке и Сирии близка к успеху - если это определяется сокращением территории ИГИЛ и отвоеванием его городских оплотов", - пишет журналист Financial Times Дэвид Гарднер. Поддерживаемые США иракские войска взяли под контроль большую часть Мосула, отмечает автор. Ракка, столица ИГИЛ* на северо-востоке Сирии, окружена с трех сторон поддерживаемыми США курдскими бойцами. Турция и так называемая Свободная сирийская армия в феврале взяли контролировавшийся ИГИЛ* город Аль-Баб, расположенный дальше на западе, чтобы помешать сирийским курдам объединить завоеванные ими территории. "Предварительный прогноз заключается в том, что ИГИЛ* откажется от своего протогосударства и превратится в региональную группировку боевиков и международных террористов. И, пока это происходит, между соперничающими участниками этой трагедии, сражающимися за территорию в этом бесконечном геополитическом столкновении, возможно "всеобщее побоище", даже если они номинально воюют на одной стороне", - рассуждает автор. "Еще большую тревогу вызывает другой взгляд на эти зловещие события в Сирии и Ираке и на большей части Ближнего Востока. Ведущие действующие лица проводят политику, которая почти полностью уничтожает умеренные силы", - предупреждает журналист. На Ближнем Востоке "центр не в состоянии удержаться", потому что слишком много сил с готовностью его подрывают. После гибели почти полумиллиона человек большинство "занимающих центральную позицию" в сирийском восстании против Башара Асада были ликвидированы, а половина населения перемещена или бежала, говорится в статье. США видят этот невообразимый конфликт почти исключительно в рамках войны против ИГИЛ* и их собственного противостояния с Ираном - даже если сунниты, особенно в Ираке, считают, что американские силы заодно с шиитскими марионетками Ирана. Для России, вмешательство которой спасло режим Асада, как представляется, все подчинено цели ее возвращения на политическую арену в качестве мировой и региональной державы. Турция намеревается помешать сирийским курдам укрепить фактическое государство на ее границах, пишет издание. "Мы не знаем, кто теперь главный и есть ли еще у Башара на самом деле хоть какая-то власть", - говорит известный христианский деятель в Латакии, прибрежном анклаве, контролируемом сирийским режимом. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: Financial Times