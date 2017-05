3 мая 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Меркель и Путин с трудом скрывали напряженность на саммите в Сочи Владимир Путин и Ангела Меркель с трудом скрывали свои расхождения на встрече в России во вторник, силясь сохранять любезность, несмотря на очевидную напряженность, пишет Катрин Хилле в Financial Times. "После переговоров, продлившихся больше двух часов на черноморском курорте Сочи, российский президент и канцлер Германии похвалили друг друга как важных партнеров, но они столкнулись по ряду проблем, начиная с предполагаемого вмешательства Кремля в выборы на Западе и кончая конфликтом в Сирии", - говорится в статье. В ответ на отрицание Путиным вмешательства России в политику других стран Меркель заявила, что она "не из пугливых" и она убеждена, что немцы сами справятся с выборами, намеченными на конец сентября. "Однако в виде завуалированного предупреждения российскому президенту она заявила, что осведомлена о том, что "гибридная война", в которую входит дезинформация, "играет роль в российской военной доктрине", - передает Хилле. "Оба лидера, - говорится далее, - дали весомые обещания поддерживать жизнь Минского соглашения по разрешению кризиса на Украине. Они сказали, что попытаются продолжить переговоры в "нормандском формате", в рамках которого Россия и Украина контактируют в присутствии представителей Германии и Франции, поддерживающих соглашение". Как сообщает журналистка, помощники Путина не скрывали его личной неприязни к Меркель, "однако российский президент призвал свою гостью обдумать возрождение более близких связей". "Российские аналитики заявили, что Путину нужно вновь подтвердить значимость России для Германии, потому что Москва, вероятно, может опуститься в списке приоритетов канцлера", - говорится в статье. Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике РФ, заявил, что, по ожиданиям Москвы, Меркель будет беспокоиться о сохранении отношений с США при хаотичной администрации Трампа в период напряженности в ЕС, передает корреспондент. "Приоритетом будет сохранить трансатлантические связи, а Россия - только помеха в этой повестке", - отметил эксперт. "Хотя Меркель пытается показать избирателям у себя в стране, что она готова продолжать диалог с Россией, она не стала уклоняться от щекотливых тем, - сообщает Хилле. - Во время совместной пресс-конференции с Путиным она призвала его "использовать свое влияние, чтобы смягчить то, как обращаются с гомосексуалами в стране, (...) особенно в Чечне". Источник: Financial Times