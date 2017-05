3 мая 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Трамп и Путин обсудили шаги к умиротворению в Сирии "Первый признак практического взаимодействия между президентами Америки и России с тех пор, как в апреле госсекретарь США Тиллерсон посетил Москву", - так оценивает Financial Times телефонный разговор Трампа и Путина, состоявшийся во вторник. Это также "первая примета того, что Москва и Вашингтон, возможно, выполняют обещание Тиллерсона не допустить дальнейшего ухудшения отношений, которые недавно стали еще холоднее после химической атаки на сирийских гражданских лиц в апреле", - пишет журналистка Катрин Хилле. Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили создание в Сирии безопасных зон - тему, которая, как ожидают российские наблюдатели, будет обсуждаться на переговорах о сирийском урегулировании в Астане, начинающихся сегодня. "США направляют своего представителя на переговоры, проинформировала администрация. Это первый случай, когда у Вашингтона будет значимое присутствие на этом раунде переговоров о Сирии, - комментирует журналистка. - Один американский чиновник сказал, что Стюарт Джонс, и.о. младшего госсекретаря по делам Ближнего Востока, будет на переговорах "в качестве наблюдателя". Чиновник добавил, что участие Джонса "указывает, что США поддерживают политическое урегулирование сирийского кризиса". Кремль и Белый дом заявили, что лидеры также обсудили тему Северной Кореи. США хотят, чтобы Россия поспособствовала ужесточению экономического давления на режим Ким Чен Ына, пишет Хилле. Источник: Financial Times