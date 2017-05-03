Дежавю: почему Россия вернулась в Афганистан?

"Глядя на конфликты и войны, происходящие сейчас по всему миру, можно проявить великодушие к людям, игнорирующим тот факт, что холодная война завершилась несколько десятилетий назад. И именно на Афганистан, главный театр военных действий этой опосредованной войны, Москва начала очередное наступление", - пишет журналистка Эми Феррис-Ротман в статье для Haaretz.

"На фоне недавних обвинений со стороны американских военных, что Россия поставляет оружие и, возможно, финансирует "Талибан"* - эти утверждения Кремль отрицает, - Россия заигрывает с влиятельными афганцами, завуалированно критикуя тамошнюю миссию под эгидой НАТО и проводя переговоры с целью установить мир", - говорится в статье.

"Что делает Москва в Афганистане, стране, где она десять лет вела катастрофически закончившуюся войну?" - задается вопросом автор.

"В ходе войны НАТО в Афганистане Россия сохраняла осторожное, но бдительное присутствие в Кабуле", - отмечает она.

Визит на прошлой неделе бывшего афганского лидера Хамида Карзая в российскую столицу заставил некоторых представителей дипломатического сообщества обратить на это внимание, пишет Феррис-Ротман. Некоторые предполагают, что Карзай, официально не занимающий никакого поста, ведет подрывную деятельность против правительства Ашрафа Гани, которого все больше считают слишком слабым для эффективного управления, передает она.

Отношения России с Вашингтоном и ЕС достигли исторического минимума, и возвращение Москвы к афганским делам "имеет целью досадить американцам", говорит Гулам Джалал, глава Центра афганской диаспоры в Москве.

"Это продолжение старой шахматной партии. Американцы начали вмешиваться в Сирии, так что Россия постарается повлиять на события в Афганистане", - отмечает Джалал.

"Со своей стороны, Россия провела три раунда переговоров, направленных на установление мира между афганским правительством и "Талибаном"*, но список приглашенных был составлен очень избирательно", - пишет автор. Китай и Пакистан - но не Афганистан - были приглашены на первый раунд, Кабул был подключен ко второму раунду и США, наконец, были приглашены, но отказались присутствовать в третьем раунде.

"Заключение мирного соглашения в Афганистане - то, что Вашингтон пытался сделать неоднократно, но потерпел неудачу - было бы крупной победой для России, отвечающей многим ее целям", - считает Феррис-Ротман.

Во-первых, любые мирные переговоры станут отплатой американцам за их роль в разгромном поражении Москвы в Афганистане, полагает она.

Во-вторых, Москва может пополнить этим соглашением расширяющийся список своих достижений в области внешней политики, рассуждает автор.

"В-третьих, мир, заключенный при посредничестве Москвы, может фактически реализовать обещанное и восстановить видимость или, по крайней мере, надежду на разрядку ситуации, которая все больше выходит из-под контроля. В свете недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс рассматривает возможность увеличения численности войск в Афганистане, появляется еще одно дежавю. Афганцы часто смотрят на военные действия Советского Союза через розовые очки, указывая на прочную инфраструктуру, которую Советы смогли создать по сравнению с НАТО. Придет ли одно дежавю на смену другому?" - задается вопросом Феррис-Ротман.

*"Талибан" - террористическая группировка, запрещенная в РФ.