3 мая 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Диалог под пальмами не смягчил твердокаменных лидеров Четырехчасовой разговор Меркель и Путина в Сочи не ознаменовал подвижек: несмотря на пророссийское лобби в Германии, в отношениях двух стран давно царит новый реализм. Официальной причиной визита было формирование повестки саммита G20 в Гамбурге, но Меркель обсуждала Украину, сирийский конфликт, ухудшение политической ситуации в России и даже проблемы геев в Чечне. Путин непоколебим, сочли наблюдатели. "Про канцлера Германии Ангелу Меркель говорят, что она плохая актриса", - пишет обозреватель Der Spiegel Рене Пфистер, и "вряд ли можно считать хорошим знаком то, что во вторник днем она вместе с российским президентом Путиным вышла на подиум для совместной пресс-конференции с окаменевшим лицом". Согласившись приехать в Сочи, "Меркель ввязалась в поездку с неопределенным исходом, да еще, по желанию Путина, на территории, с которой у нее связаны не очень хорошие воспоминания": в 2007 году, напоминает Пфистер, "Путин допустил, чтобы его лабрадор потерся о ноги Меркель, хотя отлично знал, что она боится собак. Та сцена стала символом плохих отношений между ними". "Меркель отправилась в путь без надежды на какие-либо уступки прежде всего из осознания, что с Путиным всегда сложно, а без него ничего решить нельзя", - полагает Пфистер. В июле Меркель станет хозяйкой саммита G20 в Гамбурге, и Путин заверил, что "российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие". Куда более противоречивыми оказались позиции сторон по Украине. Так, Путин признал, что кризис можно решить только в рамках "Нормандского формата", т.е. с участием Франции, Германии, России и Украины, однако ясно дал понять, что считает правительство в Киеве виновным в отсутствии успехов. Кризис на Украине стал очень сложным еще и потому, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе не стали влиятельным фактором в регионе, продолжает автор. Меркель хотела бы увидеть, что у Трампа и Путина установились разумные рабочие отношения. Это помогло бы продвинуть решения по Сирии и по Украине. Увы, до сих пор два президента даже не встретились, пишет автор. Есть еще опасения, что Россия может испытать соблазн вмешаться в немецкие выборы в Бундестаг. Хотя Путин заявил, что Россия "никогда не вмешивается в политическую жизнь и в политические процессы в других странах", Меркель заметила: "В военной доктрине России гибридное ведение войны играет определенную роль". В этот вторник в Сочи разговор немецкого канцлера с российским президентом длился четыре часа и был далек от того, чтобы ознаменовать примирение между двумя государствами, пишет корреспондент Liberation. "Мало найдется политических пар на международной арене, которые знают друга так же хорошо, как Ангела Меркель и Владимир Путин. Каждый говорит на языке другого, а их долголетие в политике обязывает встречаться снова и снова. Тем не менее, их отношения остаются натянутыми", - говорится в статье. "С одной стороны, когда Путин смотрит на Евросоюз, он скорее обращается к Меркель, чем к Брюсселю, - сказал Сьюзен Стюарт, эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). - Россия предпочитает двусторонние отношения. С другой стороны, российская элита и Путин были очень удивлены и рассержены, когда в 2014 году Германия изменила свой курс в отношении Москвы, усилила критику и способствовала наложению санкций" в ответ на присоединение Крыма. "Для Путина Ангела Меркель является проблемой из-за ее позиции по Украине и отстаивания европейских санкций против России", - считает руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер. Он ожидает массированных кибератак на немецкую избирательную кампанию. Путину "интересно услышать, как Меркель оценивает американского президента", уверила российская "Независимая газета" накануне встречи. Кроме того, Меркель затронула вопрос о правах человека и об уважении к меньшинствам. "Я говорила об этом крайне неприятном сообщении, касающемся того, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и я попросила президента употребить свое влияние для того, чтобы права меньшинств были соблюдены", - сказала она на совместной пресс-конференции. "Путин, взяв слово, не упомянул этот вопрос", - говорится в статье. В ответ на отрицание Путиным вмешательства России в политику других стран Меркель заявила, что она "не из пугливых" и она убеждена, что немцы справятся с выборами в сентябре, пишет Катрин Хилле в Financial Times. В виде завуалированного предупреждения российскому президенту она заявила, что осведомлена о том, что "гибридная война", в которую входит дезинформация, "играет роль в российской военной доктрине". "Оба лидера, - говорится далее, - дали весомые обещания поддерживать жизнь Минского соглашения по разрешению кризиса на Украине. Они сказали, что попытаются продолжить переговоры в "нормандском формате". Помощники Путина не скрывали его личной неприязни к Меркель, "однако российский президент призвал свою гостью обдумать возрождение более близких связей", пишет Хилле. Российские аналитики заявили, что Путину нужно вновь подтвердить значимость России для Германии, потому что Москва, вероятно, может опуститься в списке приоритетов канцлера. Так, Федор Лукьянов, глава Совета по внешней и оборонной политике РФ, предполагает, что Меркель будет беспокоиться о сохранении отношений с США при хаотичной администрации Трампа в период напряженности в ЕС. "Приоритетом будет сохранить трансатлантические связи, а Россия - только помеха в этой повестке", - отметил эксперт. Канцлер Германии воспользовалась редким визитом в Россию, чтобы поднять перед Путиным проблему нарушения прав человека, сообщает The New York Times. "Меркель заявила, что она поговорила с Путиным о ее обеспокоенности по поводу прав граждан в России, в том числе о преследовании мужчин-гомосексуалов, о недавнем запрете "Свидетелей Иеговы" и арестах участников антикремлевских протестов", - отмечает издание. "Во время пресс-конференции создалось впечатление, что два лидера не достигли прогресса по другим вопросам", - говорится в статье. "Европа продолжает оставаться самым важным посредником России, несмотря на всевозможные попытки Кремля подорвать солидарность ЕС и представить этот регион как средоточие анархии и экономических проблем, утратившее традиционные ценности", - пишет издание. В Германии переговоры с Путиным важны для фрау канцлер, которая намерена баллотироваться на четвертый срок, отмечают журналисты. Отношения между Германией и Россией стали напряженными с 2014 года, когда Россия захватила Крым и дестабилизировала ситуацию на Украине, напоминают авторы. Одним из важных экономических вопросов является строительство второй нитки трубопровода "Северный поток", пишет газета далее. Если она будет завершен, эта система газопроводов позволит России отключать газ восточноевропейским странам в ходе политических конфликтов, не лишая себя доходов в твердой валюте от потребителей в Западной Европе. Официальной причиной визита во вторник было формирование повестки дня саммита G20, который пройдет в июле в Гамбурге. Вероятно, это будет первая встреча лицом к лицу между Трампом и Путиным, пишет NYT. "Учитывая неопределенность американской политики в отношении России, которая трансформировалась из дружелюбного настроя Трампа - кандидата в президенты в более враждебное, Германия может оказаться посредником, несмотря на ее собственные сомнения по поводу внешней политики администрации Трампа", - говорится в статье. Напряженность была почти осязаемой на первой встрече госпожи канцлер и российского президента после двухлетнего перерыва, пишет о переговорах в Сочи корреспондент Le Figaro Николя Баротт. "О разрядке и речи не идет", - говорится в статье. Путин не изменил своей позиции по украинскому кризису, подчеркивает автор. Минский процесс до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Путин ограничился пожеланием, чтобы встречи "в нормандском формате" продолжились после выборов во Франции, и перенес ответственность за торможение переговоров и разграничение территорий на Киев. "У нас разные точки зрения на возникновение этого конфликта", - ответила Ангела Меркель, сожалея, что переговоры, ведущие к поиску решения, продвигаются "крайне медленно". "Что касается Сирии, Владимир Путин выразил желание продолжать переговорный процесс, начатый в Астане под эгидой России, Турции и Ирана. Он отрицал свое влияние на сирийского президента Башара Асада", - говорится в статье. "Менее чем за пять месяцев до выборов в Бундестаг Германия также задумывается о попытках со стороны России повлиять на выборы, а конкретнее, дестабилизировать Ангелу Меркель. "Я не отношусь к числу тревожных людей", - сказала она, но при этом упомянула доказанные случаи манипулирования общественным мнением, такие, как ложное дело об изнасиловании в Берлине. После встречи с канцлером Меркель в Сочи осталось ощущение, что президент Путин не готов идти на уступки по важнейшим конфликтным темам. Нового начала в германо-российских отношениях пока не предвидится, констатирует обозреватель Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен. "Своеобразный союз вот уже некоторое время добивается нового старта в отношениях с Россией: он объединяет и лоббиста от "Газпрома" Герхарда Шредера, и Восточный комитет немецкой экономики, и Левую партию, и "Альтернативу для Германии". Все они выступают за отмену антироссийских санкций: несмотря на российское вторжение на Украину, они хотят перейти к привычной повестке дня", - пишет фон Зальцен. Между тем встреча Меркель и Путина к "перезагрузке" отношений не привела. "Война на Украине закончится, когда Кремль того пожелает", - пишет фон Зальцен. Сепаратисты взяли под контроль украинские заводы, находящиеся в их областях, Москва признает выданные самозваными "народными республиками" паспорта, рубль на повстанческих территориях имеет хождение как официальная валюта. Эти шаги показывают, что Кремль не заинтересован в урегулировании конфликта, говорится в статье. В Сирии Россия продолжает оказывать военную поддержку военному преступнику Башару аль-Асаду. Недоверие в адрес России усиливают и хакерские атаки на западные страны, предположительно совершенные русскими. "В германо-российских отношениях уже давно царит новый реализм, - резюмирует немецкая журналистка, - и нового старта пока не предвидится".