Диалог глухих между Меркель и Путиным

Напряженность была почти осязаемой на первой встрече госпожи канцлер и российского президента после двухлетнего перерыва, пишет корреспондент Le Figaro Николя Баротт.

"О разрядке и речи не идет. Однако, согласившись отправиться в Сочи, к берегам Черного моря, Ангела Меркель сделала небольшой жест в сторону Владимира Путина", - отмечает автор. В мае 2015 года она бойкотировала военный парад 9 мая и встретилась со своим коллегой 10 мая, напоминает Баротт.

Во вторник, после первой рабочей встречи российский президент и немецкий канцлер провели совместную пресс-конференцию, где напряженность между ними была столь же осязаемой, сколь кратким было рукопожатие. Но они попытались спасти видимость диалога, говорится в статье.

"С Ангелой Меркель переговоры всегда конкретные и продуктивные", - сделал своеобразный комплимент Путин. "Диалог всегда предпочтителен", - заметила, в свою очередь, госпожа канцлер.

Встреча не имела четкой повестки дня, если не считать досье, которые "оказывают воздействие на двусторонние отношения и которые невозможно отбросить в сторону", как говорят в окружении Ангелы Меркель: украинский кризис, сирийский конфликт, ухудшение политической ситуации в России, а также ее зоны влияния. "Я попросила президента, чтобы он употребил свое влияние для того, чтобы права меньшинств были защищены", - сказала, в частности, Меркель, делая явную ссылку на гомосексуалов, преследуемых в Чечне.

Путин не изменил своей позиции по украинскому кризису. Минский процесс, запущенный под давлением Германии и Франции, до сих пор не сдвинулся с мертвой точки, пишет Баротт. Путин ограничился пожеланием, чтобы встречи "в нормандском формате" продолжились после выборов во Франции, и перенес ответственность за торможение переговоров и разграничение территорий на правительство в Киеве. "У нас разные точки зрения на возникновение этого конфликта", - ответила Ангела Меркель, сожалея, что переговоры, ведущие к поиску решения, продвигаются "крайне медленно".

"Что касается Сирии, Владимир Путин выразил желание продолжать переговорный процесс, начатый в Астане под эгидой России, Турции и Ирана. Он отрицал свое влияние на сирийского президента Башара Асада", - говорится в статье.

"Мы не вмешиваемся в политику других стран", - строго ответил он журналистке, которая обратилась к нему с вопросом, - более того, выразил сожаление в связи с тем, что другие "стремятся оказывать влияние" на российскую политику. В понимании президента организации, которые борются за демократию в России, управляются с Запада", - комментирует корреспондент.

"Менее чем за пять месяцев до выборов в Бундестаг Германия также задумывается о попытках со стороны России повлиять на выборы, а конкретнее, дестабилизировать Ангелу Меркель. "Я не отношусь к числу тревожных людей", - сказала она, но при этом упомянула доказанные случаи манипулирования общественным мнением, такие, как ложное дело об изнасиловании в Берлине. Она также коснулась кибератак, мишенью которых стал Бундестаг. Храня невозмутимость, Меркель выражалась вполне прозрачно", - подытоживает Баротт.