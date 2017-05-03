Путин - Меркель, невеселая встреча после разлуки у Черного моря

В этот вторник в Сочи разговор немецкого канцлера с российским президентом длился четыре часа. Встреча на высшем уровне оказалась далека от того, чтобы ознаменовать примирение между двумя государствами, пишет корреспондент Liberation в Берлине Натали Версье.

"Мало найдется политических пар на международной арене, которые знают друга так же хорошо, как Ангела Меркель и Владимир Путин. Каждый говорит на языке другого, а их долголетие в политике обязывает встречаться снова и снова. Тем не менее, отношения между двумя лидерами остаются натянутыми", - говорится в статье.

"Тут нельзя говорить о политической дружбе, - сказал Сьюзен Стюарт, эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). - Это деловые отношения, достаточно сложные. С одной стороны, когда Путин смотрит на Евросоюз, он скорее обращается к Меркель, чем к Брюсселю. Россия предпочитает двусторонние отношения. С другой стороны, российская элита в общем и Путин в частности были очень удивлены и рассержены, когда в 2014 году Германия изменила свой курс в отношении Москвы, усилила критику и способствовала наложению санкций" в ответ на присоединение Крыма, говорится в статье.

С тех пор Берлин позиции не менял. Россию раздражает роль, которую играет ФРГ, поддерживая антироссийскую риторику в Восточной Европе, по мнению газеты "Известия". "Для Владимира Путина Ангела Меркель является проблемой из-за ее позиции по Украине и отстаивания европейских санкций против России", - считает руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер. Он ожидает массированных кибератак на немецкую избирательную кампанию. "Российские кибератаки на западные страны, в том числе Германию, набирают обороты вместе с углублением украинского кризиса", - отмечает журналистка.

Путину "интересно услышать, как Меркель оценивает американского президента", уверила российская "Независимая газета" накануне встречи, в то время как Трамп еще не запланировал встречу с российским коллегой.

Наконец, Ангела Меркель затронула вопрос о правах человека и об уважении к меньшинствам. "Я говорила об этом крайне неприятном сообщении, касающемся того, что происходит с гомосексуалами в Чечне, и я попросила президента употребить свое влияние для того, чтобы права меньшинств были соблюдены", - уточнила Ангела Меркель в ходе пресс-конференции с российским президентом. "Путин, взяв слово, не упомянул этот вопрос", - комментирует Версье.