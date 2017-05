3 мая 2017 г. Екатерина Сокирянская | The New York Times Антигейский погром Чечни "В начале апреля всплыли сообщения, что в Чечне - маленькой беспокойной республике на южной окраине Российской Федерации - действовали карательные меры в отношении мужчин-геев", - пишет в своей статье в The New York Times Екатерина Сокирянская, проектный директор по делам России и Северного Кавказа в независимой организации International Crisis Group, работающей в сфере предотвращения конфликтов. "По сообщению независимой российской "Новой газеты", более 100 мужчин-геев были собраны полицией и подвергнуты жестокому обращению в секретных тюрьмах, а как минимум трое из них были убиты. Многие остаются под стражей", - пишет автор. Сокирянская пишет: "Как только они привозят тебя туда, - рассказал мне один из выживших, подразумевая секретную тюрьму в Чечне, где его удерживали, - они немедленно приступают к избиениям и применению электрошока, требуя дать информацию о том, с кем у тебя были свидания". "Автократический лидер Чечни Рамзан Кадыров пользуется почти безоговорочной поддержкой российского президента Владимира Путина", - говорится в статье Сокирянской. "Коллективное наказание - отличительный признак репрессий Кадырова. Родственники тех, кто навлекает на себя неудовольствие властей, получают угрозы, их избивают, берут в заложники, изгоняют из республики или сжигают их дома", - утверждает Сокирянская. "Теперь те же техники применяются к семьям мужчин, сочтенных геями: им грозят задержаниями, если подозреваемые не сдадутся полиции", - пишет автор. "В этом климате унижения и безмерного страха чеченцы массово бегут из РФ. Но Кремль закрывает глаза на такие эксцессы взамен на лояльность", - отмечает Сокирянская. "Чеченские "добровольцы" воевали на Украине и в Сирии, а Кадыров регулярно клянет Запад, российских либералов и оппозицию. Главным образом Кадыров ведет борьбу против сепаратизма и исламистского инсургентского движения", - пишет автор. "Продвигая национализм и традиционализм, Кадыров пытается доказать чеченцам, что их республика теперь имеет большую автономию, чем та, о которой вообще мечтали лидеры сепаратистов; и это оправдывает его яро пропутинскую позицию. Но его воззвание к традиции своекорыстно и фиктивно. До настоящего времени в Чечне никогда не было случаев организованного насилия против геев", - пишет автор. "За этим фасадом стабильности Кадырову недостает легитимности как в своей стране, так и за границей", - утверждает Сокирянская. "Кадыров и его клика полностью зависят от Путина. Во власти российского президента остановить насилие в отношении мужчин-геев, сделать так, чтобы незаконные тюрьмы опустели, и принудить к расследованию этих карательных мер. Если Путин по-прежнему будет давать негласное одобрение Кремля на репрессии Кадырова, он лишь накопит проблемы для РФ", - пишет Сокирянская. Источник: The New York Times