3 мая 2017 г. Адам Голдман | The New York Times Как ожидается, на заседании Сената директор ФБР подвергнется суровым расспросам "Как ожидается, сегодня директор ФБР Джеймс Б. Коми подвергнется суровым расспросам со стороны американских конгрессменов от обеих партий", - пишет журналист Адам Голдман в The New York Times. Законодатели усомнились в том, что Коми верно оценивает два расследования: проверку того, как Хиллари Клинтон использовала свой частный сервер электронной почты, и расследование "российского вмешательства в президентские выборы". "В прошлом году Коми ввязался в избирательную кампанию", - считает издание. В июле Коми объявил, что ФБР прекращает расследование, касавшееся электронных писем г-жи Клинтон, но раскритиковал то, как она обращалась с информацией государственной значимости. Это возмутило демократов. Позднее Коми известил Конгресс, что ФБР обнаружило новые электронные письма, важные для расследования. Это вызвало фурор. "Впоследствии некоторые сторонники г-жи Клинтон заявили, что именно из-за Коми она не стала президентом", - говорится в статье. Со своей стороны, республиканцы вопрошают, почему Коми рекомендовал не предъявлять обвинений по делу об электронной почте г-жи Клинтон. Их также интересуют сливы информации в прессу, которые исходили от неназванных американских чиновников и, как считается, нанесли ущерб администрации Трампа. Сенатор-республиканец Чарльз Э. Грассли наверняка спросит Коми о неком документе, добытом ФБР. "Документ был написан функционером Демократической партии, в нем утверждалось, что генпрокурор Лоретта Э. Линч не допустит, чтобы расследование действий г-жи Клинтон зашло слишком далеко", - пишет издание. "Отставные американские чиновники, знакомые с документом, сообщили: Коми опасался, что, если этот материал предала огласке Россия, он сорвет расследование ФБР. Но бывшие сотрудники министерства юстиции говорят, что нет никаких доказательств связи г-жи Линч с функционером-демократом", - говорится в статье. Со своей сторон, Грассли в апреле написал, обращаясь к Коми и министерству юстиции: "Четкие разъяснения еще нужнее в свете сообщений, что Коми сомневался в способности генпрокурора Линч показаться беспристрастной, если русские обнародуют электронное письмо-меморандум, наводящее на мысль, что она не позволит расследованию ФБР зайти "слишком далеко". Вечером во вторник Трамп заявил, что в прошлом году Коми дал г-же Клинтон "карт-бланш на много дурных поступков!" "История о Трампе и России была предлогом, которым демократы оправдали поражение на выборах. А может, Трамп просто провел блестящую кампанию?" - написал Трамп в "Твиттере". Источник: The New York Times