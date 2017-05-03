Как ожидается, на заседании Сената директор ФБР подвергнется суровым расспросам

"Как ожидается, сегодня директор ФБР Джеймс Б. Коми подвергнется суровым расспросам со стороны американских конгрессменов от обеих партий", - пишет журналист Адам Голдман в The New York Times. Законодатели усомнились в том, что Коми верно оценивает два расследования: проверку того, как Хиллари Клинтон использовала свой частный сервер электронной почты, и расследование "российского вмешательства в президентские выборы".

"В прошлом году Коми ввязался в избирательную кампанию", - считает издание. В июле Коми объявил, что ФБР прекращает расследование, касавшееся электронных писем г-жи Клинтон, но раскритиковал то, как она обращалась с информацией государственной значимости. Это возмутило демократов.

Позднее Коми известил Конгресс, что ФБР обнаружило новые электронные письма, важные для расследования. Это вызвало фурор. "Впоследствии некоторые сторонники г-жи Клинтон заявили, что именно из-за Коми она не стала президентом", - говорится в статье.

Со своей стороны, республиканцы вопрошают, почему Коми рекомендовал не предъявлять обвинений по делу об электронной почте г-жи Клинтон. Их также интересуют сливы информации в прессу, которые исходили от неназванных американских чиновников и, как считается, нанесли ущерб администрации Трампа.

Сенатор-республиканец Чарльз Э. Грассли наверняка спросит Коми о неком документе, добытом ФБР. "Документ был написан функционером Демократической партии, в нем утверждалось, что генпрокурор Лоретта Э. Линч не допустит, чтобы расследование действий г-жи Клинтон зашло слишком далеко", - пишет издание.

"Отставные американские чиновники, знакомые с документом, сообщили: Коми опасался, что, если этот материал предала огласке Россия, он сорвет расследование ФБР. Но бывшие сотрудники министерства юстиции говорят, что нет никаких доказательств связи г-жи Линч с функционером-демократом", - говорится в статье.

Со своей сторон, Грассли в апреле написал, обращаясь к Коми и министерству юстиции: "Четкие разъяснения еще нужнее в свете сообщений, что Коми сомневался в способности генпрокурора Линч показаться беспристрастной, если русские обнародуют электронное письмо-меморандум, наводящее на мысль, что она не позволит расследованию ФБР зайти "слишком далеко".

Вечером во вторник Трамп заявил, что в прошлом году Коми дал г-же Клинтон "карт-бланш на много дурных поступков!"

"История о Трампе и России была предлогом, которым демократы оправдали поражение на выборах. А может, Трамп просто провел блестящую кампанию?" - написал Трамп в "Твиттере".