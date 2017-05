3 мая 2017 г. Нил Макфаркуар, Элисон Смейл | The New York Times Ангела Меркель подняла вопрос об обращении с геями и "Свидетелями Иеговы" на встрече с Путиным Канцлер Германии Ангела Меркель воспользовалась возможностью, предоставленной редким визитом в Россию, чтобы поднять проблему нарушения прав человека на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, сообщает The New York Times. "Меркель заявила, что она поговорила с Путиным о ее обеспокоенности по поводу прав граждан в России, в том числе, среди прочих вопросов, о преследовании мужчин-гомосексуалов, о недавнем запрете "Свидетелей Иеговы" и арестах участников антикремлевских протестов", - отмечает издание. "Во время пресс-конференции создалось впечатление, что два лидера не достигли прогресса по другим вопросам в ходе почти двухчасовой встречи, в том числе по экономическим проблемам, таким как санкции, и разногласиям по Украине и Сирии", - говорится в статье. "Европа продолжает оставаться самым важным посредником России, несмотря на всевозможные попытки Кремля подорвать солидарность ЕС и представить этот регион как средоточие анархии и экономических проблем, утратившее традиционные ценности", - пишет издание. В Германии эти переговоры важны для фрау канцлер, которая намерена баллотироваться на четвертый срок, отмечают журналисты. Они упоминают выступления гей-активистов перед резиденцией Меркель, требовавших поднять вопрос о гомосексуалах в Чечне. Отношения между Германией и Россией стали напряженными с 2014 года, когда Россия захватила Крым и дестабилизировала ситуацию на Украине, напоминают авторы. "Россия также отрицает вмешательство в недавние выборы в Нидерландах и Франции, учитывая то, что любые подобные планы в отношении выборов в Германии этой осенью, вероятно, представляют особое беспокойство для Меркель", - отмечают они. Одним из важных экономических вопросов является строительство второй нитки трубопровода "Северный поток", пишет газета далее. Если она будет завершен, эта система газопроводов позволит России отключать газ восточноевропейским странам в ходе политических конфликтов, не лишая себя доходов в твердой валюте от потребителей в Западной Европе. "Немцы были среди самых активных сторонников этого плана, в то время как европейские столицы, в основном враждебные по отношению к Москве, выступают против растущей зависимости от российского газа", - говорится в статье. Официальной причиной визита во вторник было формирование повестки дня саммита G20, который пройдет в июле в Гамбурге. Вероятно, это будет первая встреча лицом к лицу между Трампом и Путиным, отмечают журналисты. "Учитывая неопределенность американской политики в отношении России, которая трансформировалась из дружелюбного настроя Трампа - кандидата в президенты в более враждебное, Германия может оказаться посредником, несмотря на ее собственные сомнения по поводу внешней политики администрации Трампа", - пишут Макфаркуар и Смейл. Источник: The New York Times