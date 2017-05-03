Санкции: кое-что Россия все-таки теряет

Когда Евросоюз и США ввели в 2014 году санкции против России, многие западные бизнесмены были крайне недовольны, но спустя три года все стороны к ним привыкли. И хотя главной темой во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным была Украина, по санкциям обсуждать было практически нечего: чтобы ЕС что-то изменил, Москва должна подвинуться в украинском конфликте. "А на это ничто не указывает. Даже напротив", - пишет экономический обозреватель швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung Беньямин Трибе.

Российские политики уже совершенно реалистично допускают, что санкции останутся на долгие годы, а компании закладывают их в расчеты как постоянный фактор.

Но, как бы то ни было, санкции вредят России: в то время как зарубежные концерны переориентировались на другие рынки, российским банкам так и не удалось найти альтернативные источники финансирования. Также санкции запрещают крупным государственным организациям продавать новые акции за рубеж, говорится в статье.

Из осторожности дистанцию держат и инвесторы из других стран - может, это не ставит под угрозу существование банков, но способствует наращиванию дефицита капитала и удорожанию инвестиций. Российская экономика не способна на инновации, вместо них в России доминирует безграничный госсектор. Отчасти это объясняется рисками для новых предпринимателей во враждебной для конкуренции экономике, пишет автор.

"Так как нехватка инвестиций редко ведет к непосредственному снижению благосостояния - "только" к множеству массу упущенных шансов, то Кремлю это безразлично", - заключает Трибе.