Ледяное настроение под российскими пальмами

"Про канцлера Германии Ангелу Меркель говорят, что она плохая актриса - ей не удается скрывать то, о чем она думает. Поэтому вряд ли можно считать хорошим знаком то, что во вторник днем она вместе с российским президентом Путиным вышла на подиум для совместной пресс-конференции с окаменевшим лицом", - пишет политический обозреватель Der Spiegel Рене Пфистер. На лице Меркель не было улыбки, а когда она давала оценку состоявшему разговору с Путиным, она не употребила слово "хорошо" или дипломатическое "конструктивно", а сказала лишь о "подробном" обсуждении.

Меркель не была с визитами в России два года. Вообще, долгое время в Ведомстве федерального канцлера считали, что "встреча имеет смысл только если может принести ощутимые результаты", говорится в статье. Но в случае с Сочи Меркель ввязалась в поездку с неопределенным исходом, да еще, по желанию Путина, на территории, с которой у нее связаны не очень хорошие воспоминания. Во время визита в январе 2007 года, напоминает Пфистер, Путин допустил, чтобы его лабрадор потерся о ноги Меркель, хотя отлично знал, что она боится собак. Та сцена стала символом плохих отношений между ними.

"Меркель отправилась в путь без надежды на какие-либо уступки прежде всего из осознания, что с Путиным всегда сложно, а без него ничего решить нельзя", - полагает Пфистер.

Между тем в июле канцлер Меркель станет хозяйкой саммита G20 в Гамбурге. И из Сочи Меркель прихватила обещание Путина вести себя конструктивно. "Российская сторона готова оказывать германскому председательству все необходимое содействие ", - заявил он и добавил, что надеется, что "саммит пройдет результативно".

Куда более противоречивыми оказались позиции сторон по Украине. Так, Путин признал, что кризис можно решить только в рамках "Нормандского формата", т.е. с участием Франции, Германии, России и Украины, однако ясно дал понять, что считает правительство в Киеве виновным в отсутствии успехов.

Кризис на Украине стал очень сложным еще и потому, что Соединенные Штаты при Дональде Трампе не стали влиятельным фактором в регионе, продолжает автор. Сразу после прихода Трампа Берлин опасался, что он будет не прочь делить с Путиным мир на сферы влияния. В ходе избирательной кампании Трамп отпускал Путину комплименты, но с тех пор тон заметно охладился, говорится в статье.

Сейчас Меркель хотела бы увидеть, что у Трампа и Путина установились разумные рабочие отношения. Это помогло бы продвинуть решения по Сирии и по Украине. Увы, до сих пор два президента даже не встретились, пишет автор статьи.

"Таким образом, результат поездки на Черное море скорее разочаровывающий, причем это касается не только крупных международных кризисов, но и темы соблюдения прав человека", - продолжает Пфистер. По словам Меркель, она затронула тему преследования геев в Чечне, но "Путина, как показывает опыт, не впечатляют требования из Германии".

Есть еще опасения, что Россия может испытать соблазн вмешаться в немецкие выборы в Бундестаг: когда Путина спросили, может ли Меркель быть уверена, что Россия не будет оказывать влияния на немецкие выборы, российский лидер возмущенно опроверг все обвинения, заявив, что Россия "никогда не вмешивается в политическую жизнь и в политические процессы в других странах". Меркель в ответ заметила: "В военной доктрине России гибридное ведение войны играет определенную роль".