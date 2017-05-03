Всеобщая неуверенность

Организация "Мемориал" уже в 18-й раз проводит школьный конкурс "Человек в истории". Всего в конкурсе, прообразом которого стал аналогичный немецкий конкурс по истории под патронажем президента Германии, приняли участие более 40 тыс. российских школьников. "В других странах считается нормальным стимулировать молодых людей самостоятельно интересоваться историей. Но в России проект все больше сталкивается с проблемами", - пишет Юлиан Ханс на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung.

К примеру, 26 апреля 2017 года - в день награждения финалистов конкурса в одном из московских театров - перед зданием собрались активисты "Национального освободительного движения" (НОД). Их патрон - один из депутатов прокремлевской партии "Единая Россия". На одном из их плакатов красовалось предупреждение насчет иностранных агентов, а на другом было написано: "Мемориал" переписывает историю Великой Отечественной войны на деньги из Германии".

Поддержку конкурсу, как отмечает издание, уже на протяжении многих лет оказывают четыре немецких фонда: Фонд имени Кёрбера, который проводит аналогичные исторические конкурсы в 22 странах; немецкий фонд "Память, ответственность, будущее"; Фонд Фридриха Науманна и Фонд имени Генриха Бёлля. "Долгое время их деятельность никому не мешала, но напряженность после российской аннексии Крыма между Россией и Германией, а также другими западными странами отразилась на всех областях", - констатирует автор.

"На примере безобидного школьного конкурса можно увидеть, как они становятся объектами нападок, - продолжает Ханс. - Год назад активисты НОД уже срывали церемонию награждения, оскорбляли участников и плеснули зеленкой в лицо писательнице Улицкой. Тогда полиция спустила им это с рук". Но теперь конкурсу препятствуют не только распоясавшиеся националисты. В частности, всего за две недели до финала конкурса организаторам отказались сдать в аренду зал для церемоний, и им пришлось переместиться в театр. Более того, директорам школ, в которых учатся призеры, Минобром были даны указания не отпускать учеников и учителей в Москву на церемонию награждения.

Как бы то ни было, немецкие дипломаты и представители фондов в Москве считают, что прямых атак против фондов не будет. Но все они признают, что их работе препятствуют. К примеру, год назад в Санкт-Петербурге несколько часов подряд допрашивали Мирко Хемпеля, руководителя близкого к СДПГ Фонда Фридриха Эберта. Российские власти обвиняли его в отсутствии необходимой визы. Вопрос был урегулирован лишь после вмешательства МВД. Сейчас Хемпель продолжает работать в России, и его коллеги без проблем продлевают визы. "Но Москва не хочет ненужных конфликтов с Германией", - заявил Sueddeutsche Zeitung сотрудник одного из немецких фондов, опасающийся последствий для своей организации и потому не указавший ни своего имени, ни названия своего фонда.