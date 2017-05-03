Новый реализм в германо-российских отношениях

После встречи с канцлером Меркель в Сочи осталось ощущение, что президент Путин не готов идти на уступки по важнейшим конфликтным темам. Нового начала в германо-российских отношениях пока не предвидится, констатирует обозреватель Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен.

"Своеобразный союз вот уже некоторое время добивается нового старта в отношениях с Россией: он объединяет и лоббиста от "Газпрома" Герхарда Шредера, и Восточный комитет немецкой экономики, и Левую партию, и "Альтернативу для Германии". Всех их роднит то, что они выступают за отмену антироссийских санкций: несмотря на российское вторжение на Украину, они хотят перейти к привычной повестке дня", - пишет фон Зальцен.

Как и ожидалось, встреча канцлера Меркель с президентом Путиным к "перезагрузке" отношений не привела - госпожа Меркель заявила о "разногласиях в позициях", передает журналистка. Сближение произойдет лишь тогда, когда "Кремль вернется к соблюдению правил игры, установленных после Второй мировой войны". Но Путин не продемонстрировал в Сочи готовности к компромиссу по самым острым темам.

Так, "война на Украине закончится, когда Кремль того пожелает", пишет фон Зальцен. Сепаратисты взяли под контроль украинские заводы, находящиеся в их областях, Москва признает выданные самозваными "народными республиками" паспорта, рубль на повстанческих территориях имеет хождение как официальная валюта. Эти шаги показывают, что Кремль не заинтересован в урегулировании конфликта, говорится в статье.

"В Сирии Россия продолжает оказывать военную поддержку военному преступнику Башару аль-Асаду", - пишет журналистка.

"Недоверие в адрес России усиливают и хакерские атаки на западные страны, предположительно совершенные русскими. Разве может быть возможно настоящее партнерство между двумя правительствами, когда актуальным остается столь серьезное обвинение?" - задает риторический вопрос фон Зальцен.

В германо-российских отношениях уже давно царит новый реализм, резюмирует она, и "нового старта пока не предвидится".