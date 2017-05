3 мая 2017 г. Том Парфитт и Рис Блейкли | The Times Россия и США поговорили о Сирии "Дональд Трамп и Владимир Путин накануне обсудили создание "безопасных зон" в Сирии, согласившись, что страдания этой страны, охваченной войной, зашли слишком далеко", - пишет The Times. Это был их первый телефонный разговор с того момента, как ракетный удар США против режима Башара Асада привел к охлаждению отношений между Москвой и Вашингтоном в прошлом месяце, отмечают авторы статьи Том Парфитт и Рис Блейкли. Кремль назвал диалог деловым и конструктивным и отметил, что оба политика высказались за проведение своей первой личной встречи на саммите G20 в июле в Гамбурге. В заявлении Белого дома говорится: "Президент Трамп и президент Путин согласились, что страдания в Сирии зашли слишком далеко и что все стороны должны сделать все возможное, чтобы прекратить насилие. Диалог был очень хорошим и включал в себя обсуждение зон безопасности или деэскалации для достижения длительного мира по гуманитарным и многим другим причинам". Белый дом также сообщил, что представитель США будет два дня участвовать в переговорах в Астане (Казахстан) по прекращению огня в Сирии. Остается неясным, о делегате насколько высокого уровня идет речь. "Усиление роли США может намекать на более значительное сотрудничество между Вашингтоном и Москвой. Это может также сигнализировать, что Россия и Иран не смогли добиться прогресса на переговорах с Турцией в Астане, во время которых США оставались на периферии", - предполагают авторы статьи. По сообщению Белого дома, Трамп и Путин также обсудили "очень опасную ситуацию в Северной Корее" и борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке. "Трудно оценить, какова была тональность разговора. Трамп гордился своей способностью достижения взаимопонимания с другими мировыми лидерами. Он готов говорить комплименты даже тем, кого считает злодеями - на прошлой неделе он назвал северокорейского диктатора Ким Чен Ына "хитрюгой", - говорится в статье. Источник: The Times