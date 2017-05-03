Кремль закрывает глаза на использование химикатов против своих критиков

Оппозиционеров в России нередко обливают мочой и краской, в последнее время против них стали использовать различные химикаты. Досталось и Алексею Навальному - он даже может ослепнуть на один глаз. Злоумышленники известны, однако против них ничего не предпринимается, пишет в статье на сайте Die Welt постоянный автор издания Юлия Смирнова.

"Они появляются ниоткуда, обливают критиков режима химикатами, краской или мочой, бросают в них торты или тухлые яйца. Провокаторов из прокремлевских движений можно часто встретить на различных оппозиционных мероприятиях. Их цель - унизить и запугать противника. В последнее время в России участились атаки подобного рода", - констатирует автор.

После того как известного критика Кремля Алексея Навального, который планирует участвовать в президентских выборах в будущем году, облили в Барнауле зеленкой, он еще шутил на этот счет. "Однако то, что случилось на прошлой неделе в Москве, было уже не похоже на "безобидную" выходку. Когда в четверг он выходил из своего офиса, некто плеснул ему в лицо какой-то жидкостью и скрылся. На этот раз серьезно пострадал правый глаз оппозиционера. Врачи диагностировали химический ожог роговицы", - передает издание.

Существует риск того, что зрение пострадавшего глаза не восстановится в полном объеме. "Как написал сам оппозиционер в конце недели в своем блоге, врач, у которого он наблюдается, считает, что зеленый антисептический раствор был смешан с другим сильным химикатом. Во вторник он написал в Twitter, что ему плеснули в лицо смесью зеленки и кислоты", - продолжает Смирнова.

Сам Навальный винит в нападении Кремль, указывая на то, что за атакой стоит администрация президента. "Те, кто обливает его различными химическими веществами, являются представителями околоправительственных организаций: им всегда известно о его планах, о том, куда он летит и в каких гостиницах останавливается. Этой информацией их снабжают спецслужбы, которые к тому же гарантируют им неприкосновенность, считает оппозиционер. После последнего нападения не было начато никакого расследования", - пишет журналистка.

Навальный и его сторонники сами хотят найти нападавших. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео инцидента, на котором, правда, нельзя разглядеть лица обоих злоумышленников. Команде Навального удалось обнаружить на сервере телеканала еще одну запись, на которой лицо одного из них видно более четко. "Интернет-пользователи узнали в нем Алексея Кулакова, члена прокремлевской националистической группы SERB", - сообщает автор статьи.

Вторым нападавшим "может быть Александр Петрунько, также входящий в SERB". Как писали украинские СМИ, этот человек в 2014 году возглавил военизированные отряды в восточноукраинском Харькове и попытался создать там некое подобие сепаратистских движений из Луганска и Донецка, говорится в статье. "SERB регулярно устраивает провокации во время мероприятий, устраиваемых оппозицией", - констатирует автор.

"Навальный, - отмечает Смирнова, - не единственная жертва недавних атак с использованием различных жидкостей. В Москве химикатами была облита активистка оппозиционной партии "Яблоко" - у нее тоже было диагностировано повреждение глаза. Избиению подверглась еще одна активистка, выступающая против сноса пятиэтажек, а в Ставрополе зеленкой облили известного блогера Илью Варламова".

Власть, замечает в заключение автор статьи, отрицает любые связи с военизированной группировкой SERB. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко осудил подобные атаки на своей странице в Facebook. "Однако тот факт, что ни по одному из последних инцидентов не было начато расследование, заставляет усомниться в искренности подобных заявлений", - заключает Смирнова.