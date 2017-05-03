Встреча Меркель и Путина ничего не дала обоим

"Российский президент и немецкий канцлер все время смотрят вперед, ведь так им не приходится смотреть друг на друга. Во время совместной пресс-конференции в летней резиденции российского президента в Сочи оба политика избегали встречи глазами, хотя и стояли рядом другом с другом", - пишет Робин Александр на страницах немецкой газеты Die Welt.

"Несмотря на известные политические сложности и глобальные колебания экономической конъюнктуры, ФРГ остается ведущим внешнеэкономическим партнером нашей страны", - отметил Путин в начале своего заявления для прессы. Далее он привел длинную успешную статистику экономических отношений. Политические сложности, с его точки зрения, чинит исключительно Меркель, ведь без немецкого канцлера санкций из-за аннексии Крыма и вторжения на восток Украины не было бы. Меркель, как отмечает издание, не хочет мириться с нарушением Россией международного права и заставила сделать то же самое весь Евросоюз.

Но у Путина совершенно другой взгляд на это: по его словам, три года назад украинские националисты в Одессе "заживо сожгли беззащитных людей". "Мировое сообщество не имеет право ни забывать об этом, ни допускать повторения подобных варварских преступлений в будущем", - сказал Путин. "Тем самым он фактически возложил часть вины за трагедию на Меркель", - подчеркивает автор статьи.

Но и Меркель задевает Путина, который пытается не смотреть ей в глаза, за живое. В частности, она говорит, насколько, по ее мнению, для открытого общества важны неправительственные организации. При этом немецкий канцлер отлично знает, что в России власти препятствуют их работе. Также Меркель напоминает о праве на демонстрации и обращает внимание Путина на "сообщения о преследовании геев в Чечне" и преследовании "Свидетелей Иеговы".

В итоге ради трех часов с Путиным и четырех часов в России в целом "немка провела в самолете 7,5 часов".

Между тем, чем дольше Меркель находится на посту канцлера, тем короче становятся ее визиты за границу, констатирует журналист, отмечая, что в аналогичном случае Гельмуту Колю потребовалось бы минимум четыре дня. Меркель же подобного не хочет, поскольку тогда кратковременный визит превратился бы в самый настоящий официальный визит со всеми почестями и торжествами, а этого Меркель не желает, пока Путин ведет войну на Украине. Для этого сепаратистам, находящимся под контролем у Путина, надо как минимум начать выполнять согласованный в Минске режим прекращения огня.

В результате мини-визит является компромиссом между приемом в Москве и отсутствием встреч вообще. Последнее также не на руку Меркель, ведь в этом году пройдут выборы в немецкий Бундестаг, и левые конкуренты Меркель ласково лелеют легенду о том, будто Запад недостаточно контактирует с Путиным. Кстати, путинская летняя резиденция представляет собой идеальное место для облегченного варианта встречи: в Сочи Меркель не пришлось встречаться с представителями российского "гражданского общества", для чего в Москве согласно политически корректному протоколу потребовалось бы два дня.

Как бы то ни было, добавляет газета, представление о том, что Меркель мало говорит с Путиным, на самом деле абсурдно: с начала кризиса на Украине оба политика провели более 50 телефонных разговоров друг с другом.