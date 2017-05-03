Русские снова открывают для себя Германию

Создается впечатление, что украинский кризис остался в прошлом: после двухлетнего отсутствия российские туристы возвращаются в Европу. Такую возможность предоставляет им окрепший рубль, считает постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер.

Стремительный рост цен на нефть в начале нового тысячелетия "впервые в истории принес русским благосостояние и возможность путешествовать по миру", пишет журналист.

"Счастье было недолгим. В 2014 году, после силовой оккупации полуострова Крым и последовавших за ней санкций рост российской экономики резко прекратился, а рубль стремительно начал терять в цене. В результате, - напоминает автор статьи, - в излюбленных местах отдыха русских было уже не встретить: оплатить дорогу и проживание там им было просто не по карману. Согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), с 2015 года туристический поток за границу сократился так же сильно, как после обрушения курса рубля в 1998 году".

Теперь, похоже, спад преодолен - российские туристы снова стали больше выезжать в Европу, ни в чем там себе не отказывая, говорится в статье.

Как пишет авторитетное российское экономическое издание "Ведомости", в первом квартале 2017 года траты за границей увеличились почти на 40% по сравнению с этим же периодом прошлого года. "Примечательно при этом то, что именно те страны ЕС, которые вошли в клинч с Кремлем из-за украинского кризиса и санкций, пользуются особенной популярностью среди туристов из РФ", - отмечает автор.

По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, Германия в качестве популярного среди россиян места отдыха занимает третью позицию (прирост продаж авиабилетов составил 82%), за ней следуют Испания и Франция (плюс 71% и 144% соответственно). Самыми излюбленными целями для российских туристов являются Италия (плюс 105%) и Чехия (109%).

"Самое стремительное с эпохи 1990-х падение курса рубля поставило все экономические отношения с заграницей с ног на голову", - пишет Штайнер. Журналист указывает на то, что экономический кризис не только привел к остановке импорта западных товаров, но и сделал путешествия за границу дороже более чем в два раза. "К тому же реальные доходы россиян из-за рецессии, начиная с 2015 года, впервые опустились с момента прихода к власти Владимира Путина в 2000 году, и люди перешли в режим экономии".

"Из-за целенаправленно подогреваемой политиками враждебности в отношении Запада и временного конфликта с Турцией, полюбившейся россиянам своими курортами, многие не испытывали желания ехать в отпуск к политическим оппонентам", - говорится в статье.

По словам Ирины Тюриной из РСТ, в 2015 году количество поездок за рубеж сократилось на 31%. В прошлом году, сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO), расходы российских туристов сократились на треть до 24 млрд долларов. От этого выиграл внутренний туризм, "как того и хотел Кремль", пишет Эдуард Штайнер.

"Made in Russia стало трендом, а отпуск в Сочи, как и - вопреки всем противоречиям - в Крыму, оказался выражением истинного патриотизма. При этом пришлось мириться с тем, что туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, без зазрения совести воспользовались сложившейся ситуацией - цены взметнулись ввысь", - отмечает журналист, указывая, что цены на внутреннем туристическом рынке выросли примерно на 18%.

Начиная с прошлого года российская национальная валюта укрепляется в цене. "Если в начале прошлого года за один евро давали до 90 рублей, то сегодня это уже 62 рубля. Конечно, это не те 45 рублей за 1 евро - такой курс был до оккупации Крыма, - говорится в статье. - Но уже сегодня можно говорить о том, что путешествия в Европу для россиян подешевели в среднем на одну пятую".