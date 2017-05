3 мая 2017 г. Энди Экин | The Washington Post Что мы знаем о "большой стратегии" России? "Недавние российско-американские трения из-за влияния Москвы в Сирии - новая глава продолжающейся саги о попытках понять российский план игры - ее "большую стратегию", - пишет в The Washington Post Энди Экин, адъюнкт-профессор исследований национальной безопасности в eSchool of Graduate PME Военно-воздушных сил США. В 2015 году Москва обнародовала "Стратегию национальной безопасности Российской Федерации" ("СНБ"). Но, по мнению автора, российская "большая стратегия", хоть и включает в себя элементы СНБ, направлена на формирование международного сообщества, выгодного для России. "Путин не афиширует какую-либо "большую стратегию" России, но российские внешнеполитические инициативы за последние шесть месяцев дают четкие представления о ее целях", - считает автор. Экин перечисляет эти четыре цели. 1. "Создание многополярного мира через препятствование западным институтам". "Согласно "СНБ-2015", российское государство явно не стремится к превращению в глобальный центр могущества", - пишет автор. По его мнению, Россия добивается, чтобы другие могущественные акторы уважали интересы российского государства. Поэтому в "СНБ-2015" постоянно упоминается о создании и поддержке "многополярного" международного порядка. "Уменьшение международного охвата и влияния западных институтов - краеугольный камень для строительства этого полицентрического мира", - пишет автор. 2) "Открытие рынков и отмена санкций". Пока санкции, введенные Западом после аннексии Крыма, сохраняются, остаются препятствия к расширению рынков для экспорта российского газа, нефти и вооружений. 3) "Проекция региональной власти и силы". В марте 2014 года Путин провозгласил курс на защиту русских, проживающих за границей. "Цель в том, чтобы активно перекроить регион, создав кольцо протекторатов - если не марионеток - Москвы", - пишет автор. 4) "Есть и неофициальная, дополнительная цель - покупка лояльности", - утверждает Экин. "Одна из главных черт путинского режима - передача государственных средств в частные руки", - пишет автор, ссылаясь на "несколько новых книг". "В частности, стандартной практикой стало вознаграждение за личную лояльность в такой форме, как предоставление выгодных контрактов, договоренности об "откатах" или игнорирование взяточничества среди друзей и родственников. Следовательно, основой власти Путина (и, соответственно, российской "великой стратегии") является доступ к достаточным объемам капитала, который можно распределять между друзьями и союзниками. Попытки международных сил или российской оппозиции воспрепятствовать путинской системе покровительства наталкиваются на энергичное сопротивление", - говорится в статье. По мнению автора, все это объясняет, почему Россия стремится бросать вызов международному порядку, который держится на международных организациях, экспансии демократии и защите прав человека. Российское правительство активно стремится к восстановлению международного порядка, при котором страны руководствуются во внешней политике своими потребностями и предполагаемыми шансами, а не нравственными убеждениями. "Неизвестно лишь, насколько твердо США и их западные союзники намерены противостоять российской новой "большой стратегии", особенно если для этого потребуется наращивать усилия в Сирии", - заключает автор. Источник: The Washington Post