3 мая 2017 г. Дэвид Филипов и Эшли Паркер | The Washington Post В первом разговоре после ракетного удара США по Сирии Трамп и Путин обсудили прекращение огня в этой стране Во вторник в первой публично объявленной беседе с тех пор, как в апреле США нанесли удар ракетами "Томагавк" по Сирии, президент Трамп и президент Путин обсудили гуманитарный кризис в Сирии. "Обе страны выразили заинтересованность в усилиях во имя прекращения огня в этом регионе", - пишут журналисты The Washington Post Дэвид Филипов и Эшли Паркер. "Они также обсудили возможность организации их личной встречи на саммите G-20 в Гамбурге в июле", - сообщает издание, ссылаясь на заявления Белого дома и Кремля. "Телефонный разговор состоялся на фоне эскалации российско-американских трений, имеющей место в последние недели после точечного удара по сирийской военной базе в апреле, о котором Трамп распорядился в ответ на атаку с применением нервнопаралитического газа зарин, предположительно совершенную силами сирийского президента Асада", - говорится в статье. Белый дом назвал разговор президентов "очень хорошим", а Кремль заявил, что он носил "деловой и конструктивный характер". Однако журналисты газеты нашли "несколько расхождений" в заявлениях США и РФ по итогам беседы. "Оба правительства упомянули о прекращении огня и США объявили, что планируют направить своего представителя на переговоры о прекращении огня, начинающиеся сегодня в Казахстане, администрация Трампа также сообщила, что лидеры поговорили о создании безопасных зон в Сирии. Российское правительство, однако, не упомянуло о возможности появления безопасных зон", - пишет издание. Согласно заявлениям обеих сторон, лидеры также обсудили борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке и "опасную ситуацию" в Северной Корее. И все же некоторые российские аналитики считают, что сотрудничество между российскими и американскими силами исключено. Требование Америки об отставке Асада "исключает возможность российско-американского сотрудничества в Сирии, так как мы не позволим отстранить Асада до окончания его президентского срока, - заявил недавно Дмитрий В.Суслов, замдиректора ЦКЕМИ ГУ-ВШЭ (Москва). - Разумеется, мы на такой шантаж не поддадимся". Издание полагает: "Россия выступает за процесс умиротворения, организованный Путиным и сводящий вместе Турцию, Иран и сирийские повстанческие группировки. Путин также хочет использовать Сирию для размещения постоянной военной базы России на Ближнем Востоке". Константин Сивков, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, сказал, что "альянс с США невозможен". "Коренная причина сомнений российской стороны - "импульсивность при принятии решений", которая побудила Трампа отдать приказ о ракетном ударе по сирийской авиабазе 7 апреля", поясняют авторы, пересказывая мнение Сивкова. "Недостаточная продуманность этих решений, а также недостаточно четкая цель и оценка последствий резко ставят вопрос о возможности военного конфликта", - сказал Сивков. А как оценивают беседу Путина и Трампа в США? "Братская дружба" Трампа и Путина, похоже, вернулась в нормальное русло, - заявила во вторник Адриэнн Уотсон, заместитель директора по коммуникациям Национального комитета Демократической партии США. - Вместо того чтобы адресовать Путину суровый сигнал по поводу поддержки жестокого режима Асада, Трамп, похоже, выбирает стратегию задабривания". Источник: The Washington Post