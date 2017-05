3 мая 2017 г. Кэрол Э.Ли и Натан Ходж | The Wall Street Journal Трамп и Путин обсудили кризисы в Сирии и на Корейском полуострове Во вторник президенты Трамп и Путин поговорили по телефону об урегулировании конфликта в Сирии, пишет The Wall Street Journal. Кремль утверждал, что разговор "носил деловой и конструктивный характер", а Белый дом заявил, что лидеры согласились с мнением, что "страдания в Сирии продолжаются слишком долго и все стороны должны сделать для прекращения насилия все, что в их силах", сообщают журналисты Кэрол Э.Ли и Натан Ходж. "Белый дом сообщил, что Трамп и Путин обсудили создание "временных зон стабильности" в Сирии в качестве шага к примирению. Стороны также предоставят гуманитарную помощь сирийцам, которые около шести лет находятся под перекрестным огнем в конфликте. США также обязались направить представителя на переговоры о прекращении огня, которые проходят на этой неделе в Казахстане", - говорится в статье. "Между президентами состоялся очень конструктивный телефонный разговор", - сказал госсекретарь США Тиллерсон. Со своей стороны, неназванный "американский чиновник, проинформированный о разговоре, сказал, что телефонный разговор длился около 30 минут и состоялся по инициативе Путина. Чиновник сказал, что в ходе разговора никакого "прорыва" не состоялось и администрация Трампа не уверена, серьезно ли Москва стремится к урегулированию сирийского конфликта", - пишет газета. По заявлению обеих сторон, Трамп и Путин также обсудили, как устранить угрозу, исходящую от разработок ядерного оружия и баллистических ракет в Северной Корее. Газета возвращается к теме "зон стабильности", упомянутых в заявлении Белого дома по итогам разговора. "Трамп изучает вариант с созданием в Сирии, у турецкой и иорданской границ, неофициальных безопасных зон - "временных районов деэскалации", как назвали их некоторые американские чиновники. Пентагон давно возражает против идеи создания официальных зон безопасности в Сирии, уверяя, что это потребует больших расходов и масштабных военных обязательств. Но идея неофициальных безопасных зон снискала определенную популярность, ее поддерживают такие союзники США, как президент Турции Эрдоган", - пишет издание. Авторы также сообщают: "Встреча с глазу на глаз между лидерами России и США пока не организована. Кремль заявил, что Трамп и Путин обсудили предложение встретиться лично на саммите G-20 в Гамбурге в июле. Один американский чиновник сказал, что договоренности о встрече в этот период не существует". Источник: The Wall Street Journal