Африканская миссия Владимира Путина

"Воскресенье, 13:30, бассейн отеля Ledger в Банги, 30-градусная жара", - повествует корреспондент El Mundo Альберто Рохас в репортаже из Центральноафриканской Республики. "Группа португальских военных из миссии ЕС плещется в воде, тем временем другие загорают, - четверо американских спецназовцев, которых тут официально нет, несколько "голубых касок" - египтяне и иорданцы, французские жандармы и пятеро мужчин с молочно-белой кожей, к которым никто не приближается. В целом атмосфера доброжелательная, но не в отношении этих последних. Они, громко похохатывая, пьют пиво и бросаются в воду, как торпеды, стараясь обрызгать как можно больше народу. Они разговаривают по-русски и, похоже, не боятся никого из военных вокруг себя", - говорится в статье.

По мнению автора, ситуацию в бассейне можно распространить на всю страну: несколько стран, имеющих в ЦАР свои военные и гражданские миссии, "сосуществуют относительно мирно". "Люди делают свою работу и стараются не конфликтовать с теми, кто рядом. Потому-то их раздражает, что на трамплин ворвались русские, угрожающие все дестабилизировать", - пишет Рохас.

Усилиям Евросоюза, обучающего вооруженные силы страны, препятствует эмбарго на экспорт оружия в ЦАР. В этом контексте "Кремль организовал свою первую африканскую миссию с присутствием наземного контингента и поставками "короткоствольного оружия и боеприпасов", а также направил "170 военных и гражданских инструкторов", как сказано в коммюнике, адресованном Совбезу ООН. Написано "гражданские инструкторы" - читай "наемники", хотя в коммюнике этого не говорится", сообщает журналист.

"Из России поступило: 900 пистолетов Макарова, 5,2 тыс. "Калашниковых", 840 пулеметов, 140 снайперских винтовок и 270 гранатометов. Источники в гуманитарных организациях также утверждают, что Россия готовит продажу тяжелых вооружений другого типа, которые складированы с той стороны суданской границы, где будут проводиться тренировки для солдат ЦАР, чтобы обучить их обращаться с этими вооружениями", - говорится в статье.

Португальцы, французы и испанцы возмущаются сокрытием информации о том, что это за техника, пишет автор.

"Местонахождение российских военных постов совпадает с несколькими алмазными рудниками. Эти концессии предоставлены Москве взамен на эту военную помощь", - сказал некий сотрудник базы ЕС, пожелавший остаться анонимным. Рохас комментирует: "С помощью такой стратегии Путин обеспечивает себе присутствие вооруженного контингента в сердце Африки и прибыльные контракты на освоение природных ресурсов".

Некоторые португальские военные видят проблему в том, что присутствие России в ЦАР влечет за собой более активное участие США в событиях. "Следующая серия новой холодной войны будет протекать в африканских джунглях", - утверждает автор.