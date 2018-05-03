ЭТА: в том, чтобы убивать, не было проблемы

Баскская террористическая группировка ЭТА самоликвидируется, сообщает редактор отдела мнений El Pais Хосе Игнасио Торребланка. "Наконец-то. Но мотивы у нее для этого неправильные. Прекратить убивать можно по двум причинам: либо потому, что организация и ее члены пришли к убеждению, что при демократии убийства и терроризм - неправомерные инструменты для достижения политических целях, либо потому, что некто, считающий насилие правомерным инструментом политической деятельности, не смог совершить достаточно много убийств (будь то в количественном или в качественном отношении) для достижения этих целей", - говорится в статье.

По мнению автора, ЭТА руководствуется второй из этих причин: она перепробовала все виды насилия, но ничего не добилась.

"После того как ЭТА убила более 800 человек, она пришла к выводу, что насилие неэффективно. Но, если ее членам кто-то скажет, что, убив еще 800 человек, они добьются своих целей, они ни на миг не усомнятся", - заключает автор.