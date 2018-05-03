Большая тайна: исследователь уверен, что в немецком Галле CCCР хранил ядерные боеголовки

Предположительно, вскоре после строительства Берлинской стены советская армия начала хранить в двух бункерах в городе Галле боеприпасы специального назначения, передает немецкое издание Focus. Военный историк Саша Гунольд уверен, что здесь хранились ядерные боеголовки для ракетных комплексов "Луна-М" и позднее - "Точка".

Работая над диссертацией, Гунольд наткнулся на протоколы разведывательной службы ФРГ и разведывательного управления Минобороны США, которые и навели его на "атомный след".

"В 1991 обе спецслужбы обследовали казарму в районе Хайде и идентифицировали оба бункера как склады для ядерного оружия", - рассказал Гунольд.

Что конкретно хранилось в бункерах, историк не знает. Советская армия забрала с собой все тайны, а российские военные архивы по сегодняшний день держатся под замком.

До недавнего времени нельзя было ознакомиться и с немецкими документами. "30-летний срок еще не прошел", - говорит Гунольд. Однако по отчетам западных спецслужб, документам "Штази" и сообщениям очевидцев он смог понять, какие взрывоопасные запасы скрывались в двух бункерах.

"По моей оценке, там хранилось 30-40 ядерных боеголовок для ракетных дивизионов, расположенных в Тюрингии", - заявил историк. Баллистические ракеты ближнего радиуса действия были способны нести боеголовки, мощность которых могла превосходить мощность взрыва в Хиросиме в 15 раз.

Жители города знали лишь о том, что за длинной стеной на севере города располагался гарнизон ракетной дивизии советской армии. Когда русские, которых официально называли "друзьями", проводили маневры, наблюдались помехи в работе телевидения. Сами солдаты не вступали в тесный контакт с местными жителями, говорится в статье.

О том, что в гарнизоне хранится ядерное оружие, официально не знали даже офицеры братской Национальной народной армии ГДР, замечает корреспондент. Тем не менее, всем было ясно, что "там, где есть ракеты, должны быть и боеголовки", говорит бывший служащий Национальной народной армии из города Галле. Это было ясно и в Лэнгли, штат Вирджиния, пишет корреспондент о штаб-квартире ЦРУ США: в апреле 1961 года из Галле поступил отчет, что на крытых транспортерах в город и из города перевозят ракеты длиной 15 и 25 м.

По оценке Гунольда, боеприпасы специального назначения хранились в подвалах Галле до 1989 года. Обмен оружия и его модернизация осуществлялись путем перевозки по железной дороге через Брест и Франкфурт, передает издание.

Историк убежден, что министерство государственной безопасности ГДР отвечало за транспортировку, однако только в 1980-е годы в министерстве поняли, что именно перевозилось. Пауль Бергнер, эксперт, занимавшийся поиском складов ядерного оружия в ГДР, придерживается другого мнения: по его словам, в 1987 году правительство ГДР продлило соглашение с СССР, которое предусматривало в случае необходимости поставку ядерных боеголовок ракетным войскам Национальной народной армии. Из-за секретности конкретные виды оружия в государственном контракте не назывались, хотя всем было ясно, о чем шла речь, утверждает Бергнер.

Сегодня помещение площадью 300 кв.м, в котором некогда хранилось достаточное количество боеголовок для того, чтобы уничтожить 400 Хиросим, пустует, пишет автор материала.