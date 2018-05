3 мая 2018 г. Катрин Хилле | Financial Times Путин раздумывает о примирении с Западом ради реанимации российской экономики "Президент Владимир Путин обдумывает попытку восстановить отношения с Западом, в то время как санкции и нарастающий международный конфликт препятствуют попыткам вдохнуть новые силы в стагнирующую российскую экономику", - пишет корреспондент Financial Times Катрин Хилле. Накануне своей инаугурации "Путин обдумывал назначение экс-министра финансов Алексея Кудрина на весомый пост, на котором тот отвечал бы за экономическую стратегию и старания наладить контакты с Европой и США", утверждает журналистка со слов неназванных "лиц, проинформированных об этих планах". В столицах западных стран это назначение может быть истолковано как знак компромисса, полагает Хилле. "Самый вероятный сценарий - Кудрин получит пост в президентской администрации, - сказал неназванный чиновник российского правительства. - Под названием типа "представитель президента по международному экономическому сотрудничеству". "Если бы Кудрин пришел работать в администрацию (президента РФ. - Прим. ред.) или правительство, это стало бы признаком того, что они договорились о некой программе перемен, в том числе во внешней политике, так как без перемен во внешней политике реформы в России попросту невозможны", - заметил Евгений Гонтмахер. "Это был бы мощный сигнал, так как в высших эшелонах Кудрин - единственный, с кем будут говорить на Западе, единственный, вызывающий определенное доверие к себе". "Лица, близкие к правительству, заметили, что Путин ищет способы заключить с Западом сделку ради смягчения давления", - говорится в статье. "При наших внутриполитических решениях мы никогда не зависели так сильно от внешних факторов - это что-то радикальное, - сказал неназванный источник, которого журналистка называет "бывшим официальным лицом из кабинета министров". - Правительство утверждало, что российская экономика адаптировалась к санкциям, но то, как американцы теперь используют санкции, означают, что адаптироваться невозможно". Хилле также приводит прогнозы: "Дмитрий Медведев, как ожидается, останется премьером, но его власть над экономической политикой будет ограничена, чтобы предоставить расширенный контроль Кудрину, сказали два других правительственных чиновника. Источник из президентской администрации сказал, что переговоры о том, станет ли Кудрин ее сотрудником, продолжаются, возможно также, что его назначат вице-премьером". Источник: Financial Times