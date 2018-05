3 мая 2018 г. Ашифа Кассам | The Guardian Губительные последствия экспериментов ЦРУ в Канаде по промыванию мозгов: "Они лишают вас души" "Сара Энн Джонсон всегда знала историю своей бабушки со стороны матери в общих чертах. В 1956 году Велма Орликов легла в известную канадскую психиатрическую клинику, Allan Memorial Institute в Монреале, надеясь на помощь в борьбе с послеродовой депрессией", - пишет The Guardian. "Она то выписывалась из клиники, то снова в нее ложилась в течение трех лет, но вместо улучшения ее состояние ухудшилось - и ее личность претерпела поразительные изменения", - отмечает автор статьи Ашифа Кассам. "Прошло более двух десятилетий, прежде чем Джонсон и ее семья получили объяснение, и оно оказалось гораздо более странным, чем кто-либо из них мог себе представить: в 1977 году выяснилось, что ЦРУ спонсировало эксперименты по промыванию мозгов и контролю над сознанием людей в рамках осуществлявшегося во всей Северной Америке проекта под названием MK Ultra", - говорится в статье. "В то время американское агентство активно пыталось расширить свои познания о промывании мозгов после того, как несколько американцев, взятых в плен во время войны в Корее, публично расхвалили коммунизм и осудили США", - пишет издание. "В 1957 году этот интерес привел агентство на север от своих границ, где психиатр Юэн Кэмерон, уроженец Шотландии, пытался установить, могут ли врачи стереть человеческую память и загрузить в нее новые модели поведения", - отмечает автор. "Орликов была одной из нескольких сотен пациентов, которые стали ничего не подозревающими объектами этих экспериментов в Монреале в конце 1950-х и начале 1960-х годов", - сообщает газета. "Пациентов подвергали высоковольтной электрошоковой терапии несколько раз в день, насильственно погружали в сон, вызванный наркотическими веществами, который мог продолжаться месяцами, и вводили им мегадозы ЛСД", - говорится в статье. "Доводя их до состояния, подобного детскому, - порой лишив основных жизненных навыков, например, умения самостоятельно одеваться или завязывать шнурки, - Кэмерон пытался перепрограммировать их, бомбардируя их записанными фразами до 16 часов подряд", - пишет газета. Помимо интенсивных сеансов электрошоковой терапии, бабушке Джонсон 14 раз вводили ЛСД, говорится в статье. "Она рассказывала, что ей казалось, будто у нее тают кости. Она говорила: "Я не хочу этого", - говорит Джонсон. "А врачи и медсестры отвечали ей: "Ты плохая жена, плохая мать. Если ты хочешь поправиться, ты это сделаешь для своей семьи. Подумай о своей дочери". "Это омрачило жизнь всей нашей семье", - говорит Элисон Стил, мать которой была принята в институт в 1957 году. В то время ее матери было 33 года, и она не могла прийти в себя после потери первого ребенка и проявляла признаки депрессии. "Мать Стил, Джин, вводили в вызванный лекарствами сон один раз на 18 дней и второй раз на 29 дней. Ее раз за разом подвергали электрошоковой терапии, вводили ей экспериментальные препараты и заставляли слушать казавшиеся бесконечными перечни записанных фраз", - говорится в статье. "То, что они пытались сделать, - это стереть ваши эмоции. Они лишали вас души", - говорит Элисон Стил. Иногда ее мать могла прервать разговор и начать выкрикивать фразы, которые, по мнению Стил, были теми записанными месседжами, которые она была вынуждены выслушивать. "Она говорила что-то вроде: "Мы должны поступать правильно", - рассказывает Стил. В 1992 году канадское правительство, предоставлявшее гранты для финансирования исследований Кэмерона, предложило компенсационные выплаты в размере 100 тыс. канадских долларов 77 бывшим пациентам института, которых довели до детского состояния. Сотням других, включая мать Стил, отказали в компенсации, в некоторых случаях потому, что было сочтено, что эксперименты нанесли им недостаточно сильный ущерб, говорится в статье. Источник: The Guardian