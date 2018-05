3 мая 2018 г. Татьяна Зигель | Hollywood Reporter От модели Playboy до политика: как Памела Андерсон стала загадкой международного масштаба Памела Андерсон в интервью The Hollywood Reporter рассказала о своих взаимоотношениях с Джулианом Ассанжем, который, как она считает, находится в серьезной опасности. "Если политика представляет собой случайные связи, то Андерсон устраивает оргию", - отмечает журналистка Татьяна Зигель. Она подружилась со всеми, начиная с миллиардера-республиканца Шелдона Адельсона и Билла Клинтона и заканчивая гуру кошерного секса раввином Шмуэлем Ботеахом. Как самостоятельную политическую деятельницу, отстаивающую права животных, ее приглашали выступать на площадках от Оксфорда до Восточного экономического форума во Владивостоке. "И, конечно, ходили странные слухи о том, что она встречается с неким российским президентом. "Обожаю этот вопрос", - говорит, смеясь, Андерсон, когда ее спрашивают о ее отношениях с Владимиром Путиным. Но на самом деле ответа она не дает", - пишет The Hollywood Reporter. Но сейчас наиболее неоднозначные в ее жизни отношения - с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. В том, как секс-символ Голливуда подружилась с самым разыскиваемым в мире хакером, есть некая тайна. Андерсон желает сказать по этому поводу лишь то, что они встретились "много лет назад" и что познакомила их Вивьен Вествуд. "Андерсон также отказывается рассказать, какой именно характер носят их отношения, хотя очевидно, что ее многочисленные визиты к нему в посольство их сблизили", - отмечается в статье. "Мы говорим обо всем, - сказала Андерсон. - Мы говорим о Библии, о том, что происходит с моими детьми, с его семьей. Дело не только в политике, хотя я действительно много записываю и он дает мне массу информации". "С тех пор, как они разговаривали в последний раз, прошел месяц, и правительство Эквадора отключило Ассанжу доступ в интернет, - пишет издание. - За несколько дней до встречи с The Hollywood Reporter Андерсон приезжала в Лондон, чтобы попытаться увидеть Ассанжа, но ее не пропустили". "Он отрезан от всех, - говорит она с ноткой отчаяния в голосе. - Воздух и свет [в посольстве] ужасны, потому что он не может держать окна открытыми и не может бывать на солнце. Даже заключенные могут выходить на воздух, а он нет. Я всегда приношу ему веганскую еду, но он питается очень просто. Я говорила с ним по телефону в тот день, когда ему отключили интернет. От него поступил срочный звонок. А теперь все тихо". Ассанж в серьезной опасности, считает Андерсон. Она сказала: "Его несправедливо обвиняют в столь многих вещах, но это способ помешать ему и обезвредить. Он просто выводит из себя людей, обладающих властью. Я всегда стараюсь представить его человеком, потому что люди считают его роботом или экраном компьютера, а не человеческим существом". "Его понимают так неправильно, особенно в Голливуде, и всерьез ненавидят из-за монополии Клинтон на СМИ", - добавила Андерсон. Андерсон сейчас с удовольствием распределяет время между веганскими барбекю с Рами (футболист Адиль Рами - ее бойфренд. - Прим. ред.) и своей ролью главной музы некоторых мировых геополитических игроков, сообщает The Hollywood Reporter. Хотя она не совсем понимает, почему кто-то вовсе дает себе труд ее выслушать. Она сказала изданию: "Я выступаю в Кремле или на экономической конференции во Владивостоке с речью о "зеленой" энергетике, и я не знаю, чего все эти люди от меня ждут. Я могу говорить о китах и окружающей среде, о биологическом разнообразии океанов. Я могу говорить, о чем захочу, потому что, мне кажется, люди все еще смотрят на меня, пытаясь понять: "Почему она здесь?" Источник: Hollywood Reporter