Никол Пашинян верит в свою победу в Армении

Через три недели после начала политического кризиса в Армении правящая Республиканская партия, похоже, решилась на назначение оппозиционера главой правительства, пишет спецкор французской Le Monde в Ереване Анник Кожан.

Слово "победа" столько раз выкрикивалось толпой в течение трех недель на улицах Еревана, что, по логике, могло утратить свою ценность. Но в среду 2 мая во время дня всеобщей забастовки и паралича страны оно, казалось, приобрело новую остроту: враг сдает свои позиции, побежденный демонстрацией единства и силы народа, говорится в статье.

"Враг" - это кто? Правящая Республиканская партия. Партия Сержа Саргсяна, премьер-министра, опозоренного после десятилетнего нахождения во главе государства и вынужденного уйти в отставку 23 апреля. И Карена Карапетяна, исполняющего обязанности премьер-министра, близкого к Москве, который всего четыре дня назад отказывался вести переговоры с вождем армянской революции, поясняет автор.

В среду Республиканская партия объявила, что 8 мая в ходе нового голосования, предусмотренного конституцией, она поддержит кандидатуру, которая будет назначена третью депутатов. То есть Никола Пашиняна. Подобную перемену взглядов своим сторонникам, собравшимся вечером на площади Республики, Пашинян насмешливо объяснил тройным поражением республиканцев, описывает журналист.

По его мнению, республиканцы надеялись выставить его в смешном свете перед телекамерами национального телевидения, транслировавшего заседание парламента. Все произошло с точностью до наоборот. Они также думали, что их собственная глухота к "революционным" требованиям подтолкнет митингующих к общественному беспорядку. Между тем нельзя было посетовать ни на одно нарушение, не было ни одного акта насилия, ни одного разбитого стекла: революция явно оставалась "бархатной".

Наконец, республиканцы убедились в том, что митингующие не раскисли, не потеряли надежду и "вернулись в строй". Мобилизация сил после поражения в парламенте никогда еще не была столь масштабной. И успех операции "Паралич Армении" 2 мая продемонстрировал то, что страну контролирует народ, а не существующая власть, передает корреспондент.

Было организовано бойкотирование магазинов, находящихся в собственности олигархов, таких как брат Сержа Саргсяна. Перед мини-маркетом Роберт Сармосян и его друзья проводили беседу с покупателями, направлявшимися в магазин: "Бойкотируйте, прошу вас. Не отдавайте деньги этому гангстеру-миллиардеру, который верит в то, что ему все позволено, потому что он принадлежит к банде власти". Их собеседники разворачивались, порой показывая пальцами победный знак "V", говорится в статье.

Протестное движение вышло далеко за пределы Еревана. Метро, аэропорты, железные дороги, большие магистрали были парализованы. В Гюмри, втором городе страны, жители потребовали от своего республиканского мэра выйти из своей партии и после его отказа заявили, что у них больше нет мэра, сообщает Кожан.

Пашинян проявляет уверенность в себе, отмечает автор статьи. Он усилил свои позиции благодаря альянсу с двумя другими партиями - "Процветающая Армения" и "Дашнакцутюн" - и заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. И что его избрание "практически обеспечено". После чего он попросил детей вернуться в школы и взрослых прекратить любые действия гражданского неповиновения. Конечно, надо "сохранять бдительность", однако он заверил, что будет информировать население на своей страничке Facebook. Если все пойдет хорошо, то 8 мая "нас на площади будет не 250 тысяч, а 500 тысяч!"

Политолог Айк Мартиросян не скрывает своего волнения. "На этот раз это победа! Выступление Пашиняна в парламенте показало, что у него есть необходимые данные для лидера государства. Он сокрушил республиканцев, раздавленных собственной посредственностью. Они полностью капитулировали!" Возможен ли какой-то маневр в последнюю минуту? "Нет. Они поняли, что больше ничего не смогут предпринять против решимости народа. И этот прекрасно контролируемый день тоже стал триумфом. В истории революций то, что произошло в Армении, - это нечто феноменальное!" Осталось узнать, сдержит ли Республиканская партия свое обещание, заключает корреспондент.