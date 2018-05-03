Абрамович: юридический матч в Фрибуре

Мультимиллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович в среду лично предстал перед гражданским судом в швейцарском городе Фрибур на первом дне судебного заседания по беспрецедентному делу о взыскании с него задолженности в 46 млн швейцарских франков со стороны международной организации Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ян Пошар.

По мнению фрибурской газеты La Liberté, для кантона речь идет ни больше ни меньше о "процессе века".

"Мой клиент отказывается играть роль козла отпущения ЕБРР, который стремится поправить свои финансовые дела в России. Мишенью является его состояние. Он не дойная корова!" - с такой атаки вступил в игру один из адвокатов Абрамовича Ален Кёстенбаум.

Адвокаты со стороны банка, представленного в Фрибуре своим вице-директором Мариной Снейт, вели себя сдержанно. Тем не менее, ЕБРР сегодня подал иск о взыскании суммы в 46 млн швейцарских франков плюс проценты с Романа Абрамовича и его делового партнера Евгения Швидлера - финансового гения, принявшего американское гражданство, а также с российской компании "Газпром" - мирового нефтегазового гиганта. Дело на редкость сложное, с международными ответвлениями, с юридическим обоснованием двадцатилетней давности, отмечает журналист.

Для понимания этого дела, распространяющегося по всем направлениям, надо вернуться к годам правления Ельцина в России (1991-1999), отмеченным диким капитализмом и господством олигархов. В этом смутном контексте, последовавшем за падением Берлинской стены, под эгидой Франции был создан ЕБРР. Целью этой международной организации, базирующейся в Лондоне, являлась помощь странам бывшего Восточного блока при их переходе к рыночной экономике. В такой обстановке в 1997 году ЕБРР выдал кредит российскому банку СБС-Агро, поясняет Пошар.

"Поручителем по кредиту выступила компания Runicom. Офис компании "Сибнефть", торгующей нефтью на международном рынке (которая в 2005 году была поглощена "Газпромом"), находился во Фрибуре, где было выгодное налогообложение для компаний с местным юридическим адресом. Среди акционеров Runicom оказался некто Роман Абрамович. Сирота, начавший свою карьеру с продажи пластиковых игрушек, воспользовался приватизацией российских государственных компаний и сделал себе состояние в тени своего наставника Бориса Березовского, который открыл перед ним двери в клан Ельцина", - комментирует автор статьи.

Далее СБС-Агро объявил о неплатежеспособности и был ликвидирован. Тогда ЕБРР обратился за деньгами к компании Runicom, говорится в статье.

Немного истории: ЕБРР вручил свой иск прямо в руки миллиардеру на стадионе "Стэмфорд Бридж" 4 апреля 2007 года, в разгар четвертьфинала Лиги чемпионов на матче "Челси" - "Валенсия". Процесс вылился в общей сложности в тринадцать лет долгих и мучительных судебных процедур, в том числе это иск о взыскании убытков в Федеральном суде, который привел к первому дню судебного заседания во Фрибуре. Судебный процесс обещает стать тяжелым; он должен продлиться до середины июня. Следующее заседание намечено на 9 мая, сообщает журналист.