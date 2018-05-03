Директор Центра кавказских исследований Александр Искандарян убежден в том, что Никол Пашинян в конце концов придет к власти, но его назначение станет лишь началом долгого извилистого пути по трансформации Армении в истинную демократию. Интервью с политологом записала спецкор французской Liberation в Ереване Вероника Дорман.

"Голосование в парламенте назначено на 8 мая. Каковы его возможные сценарии?" - спросила журналистка.

"Возможны три решения. Либо Пашинян сумеет вырвать недостающее ему число голосов, либо ему удастся дать гарантии республиканцам, либо парламент будет распущен. Это не лучшее решение, поскольку досрочные выборы будут организованы нынешней избирательной комиссией и это произойдет через месяц или полтора, в то время как партия Пашиняна находится в меньшинстве (9 мест из 105. - Прим. Liberation)", - ответил Искандарян.

"Какова его программа?" - поинтересовалась журналистка.

"Он ее не предлагает, и это очень разумно, так как любая программа отняла бы у него часть поддержки. Если он выскажется в пользу России - отвернутся одни люди, против России - уйдут другие. Что-то скажет о либерализме или левых идеях - всегда найдутся недовольные. Пашинян предлагает универсальные и крайне объединительные лозунги. Против коррупции настроены все. Он применяет дискурс левых: перераспределение богатств, борьба против монополии крупных компаний, равноправие и т.д. Проблема в том, что люди, которые в данный момент вышли на улицу, ожидают счастья. Но Армения не станет Швейцарией за три дня: они неизбежно будут разочарованы", - пояснил политолог.

"Пашинян никогда не занимался ничем, кроме журналистики и уличной политики. Он умен, талантлив, он прекрасный оратор, который чувствует толпу. Но он никогда не занимался политикой в смысле управления, создания структур. Ему придется учиться, уже выйдя на работу, и в этот период особую важность приобретет его окружение. Проблема Армении не в личности лидера, а в необходимости установить сбалансированное распределение полномочий, усовершенствовать партийную систему", - считает эксперт.

"Наивно полагать, что достаточно навести порядок и обеспечить справедливость, чтобы предприниматели тотчас бросились инвестировать в Армению. Проблема в том, что страна не притягивает инвестиции. Коррупция - не единичное явление, она является смазкой армянской экономики, которая выстроена на монополиях. Нет особого смысла бороться исключительно против коррупции. Необходимы система сдержек и противовесов, инстанции, взаимно контролирующие друг друга, реально независимая пресса. Но теневую экономику невозможно искоренить за два месяца", - рассуждает Искандарян.

"Какова роль России в недавних событиях в Армении?"

"Она держится в стороне. Россия знает, что Армения никуда не уйдет. Пашинян много и настойчиво об этом говорил. Москва ждет, понимая, что ситуация абсолютно внутренняя. Это несопоставимо с Украиной или Грузией, поскольку речь идет не о выборе цивилизационной модели. В общем, либо Россия усвоила урок Украины, либо Армения для нее - недостаточно важный игрок", - сказал собеседник издания.