3 мая 2018 г. Эндрю Крамер | The New York Times Ради американских ракет Украина прекратила помогать расследованию Мюллера На Украине, по сути, заморозили четыре расследования, касающиеся Пола Манафорта - бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщает The New York Times. "По словам некоторых законодателей, эти дела чересчур щекотливы для правительства, которое находится в глубокой зависимости от финансовой и военной помощи США и остро осознает неприязнь Трампа к расследованию возможного сговора его кампании с Россией, которое ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер", - пишет автор статьи Эндрю Крамер. Решение о прекращении расследований было вынесено в деликатный для Украины момент, когда администрация Трампа окончательно утверждала планы по продаже ей ракет Javelin, подчеркивает журналист. Парламентарий Владимир Арьев, соратник Петра Порошенко, признал, что замысел Киева - отложить эти расследования в долгий ящик. "Мы будем всеми возможными способами избегать того, чтобы вызывать раздражение у высших должностных лиц США, - сказал он изданию. - Нам не стоит портить отношения с администрацией". Украинские следователи отслеживали путь денег, выплаченных Манафорту и нью-йоркской юридической фирме Skadden, Arps, Slate, Meagher&Flom деятелями из партии Виктора Януковича. Манафорт долгое время был советником Януковича и работал над обновлением его имиджа, напоминает Крамер. "Новое правительство Украины назначило специального прокурора для преследования коррупции бывших властей, - продолжает корреспондент. - К концу прошлого года прокурор - Сергей Горбатюк - завел около трех тысяч дел, в том числе четыре из них были связаны с консультациями, которые Манафорт давал бывшему президенту и его политической партии". "В изданном в апреле приказе эти четыре расследования были обособлены. Генпрокуратура заявила, что дела не закрыли, однако приказ не позволяет Горбатюку делать запросы о предоставлении улик или допросе свидетелей", - пишет Крамер. "У нас нет полномочий продолжать наше расследование", - сказал Горбатюк The New York Times. "Одно из дел касалось возможного отмывания денег при единовременной выплате Манафорту 750 тыс. долларов украинской подставной компанией", - рассказывает издание. Другое имело отношение к Виталию Калюжному, бывшему председателю комитета по иностранным делам в парламенте Украины. Он подписал девять из 22 предназначавшихся для Манафорта переводов в секретной бухгалтерской книге, обнаруженной после революции 2014 года. В ней были указаны выплаты для Манафорта на общую сумму 12,5 млн долларов, говорится в статье. В рамках двух других дел внимание было сосредоточено на Skadden Arps. Компания при участии Манафорта написала доклад, который, как многие считают, оправдывал политически мотивированный арест Юлии Тимошенко, отмечает газета. "За два месяца до того, как правительство Украины заморозило эти дела, Горбатюк обратился к ведомству Мюллера с официальным предложением о сотрудничестве путем обмена доказательствами и выводами. Горбатюк рассказал, что отправил письмо в январе и не получил ответа, но теперь это предложение неактуально, поскольку он утратил полномочия вести расследование", - передает Крамер. Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, находящийся сейчас в политической оппозиции, не считает, что генеральный прокурор координировал с кем-либо в США свое решение приостановить расследования или что это было сделано в обмен на продажу ракет. "Вы можете себе представить, чтобы Трамп написал в Twitter: "США не собираются поддерживать никого из коррумпированных постсоветских лидеров, в том числе на Украине". Ему тут же пришел бы конец", - сказал Сакварелидзе. "Прошлым летом другой парламентарий, Андрей Деркач, инициировал расследование утечек в СМИ о сделках Манафорта со стороны украинских правоохранительных органов, заявив, что это создает угрозу жизненно важной американской помощи Украине", - говорится в статье. Деркач сказал The New York Times, что Украина возьмет на себя серьезные риски, если будет содействовать, по его словам, политизированному расследованию в США. На Украине "все боятся этого дела", заявил он. Источник: The New York Times