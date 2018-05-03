"Коалиция доброй воли" Эммануэля Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон сколачивает коалицию из десяти государств-добровольцев, призванную подготовить европейские вооруженные силы к экстренным ситуациям и привлечь к военному сотрудничеству выходящую из ЕС Британию, пишет Politico.

В июне министры обороны Франции, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов, Бельгии, Португалии, Дании и Эстонии подпишут в Париже письмо о намерениях, передает журналист Пол Тейлор со ссылкой на официальные источники.

"Раздосадованный широким по составу и недостаточно амбициозным стартом так называемого Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам обороны (PESCO), которое было согласовано в прошлом году по настоянию Германии, французский лидер продвигает небольшое ядро стран-единомышленниц вне институциональных структур ЕС и НАТО", - говорится в статье.

Высокопоставленный источник во Франции сказал Politico: "Очень важно, чтобы с нами были британцы, и не только потому, что у них наряду с нами самые дееспособные и быстро развертываемые вооруженные силы, но еще и потому, что мы разделяем единую стратегическую культуру и историю применения силы за пределами Европы".

"Париж обращался по поводу этой инициативы также к Швеции и Финляндии, не входящим в НАТО, и к не состоящей в ЕС Норвегии. Однако они предпочли остаться в стороне, по крайней мере, поначалу, сказали дипломаты. В иных обстоятельствах французы хотели бы привлечь Польшу - наиболее серьезного военного игрока в бывшей коммунистической Центральной Европе, но это представляется невозможным до тех пор, пока правящая партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" продолжает свой авторитарно-националистический курс", - информирует Politico.

"Привлекая Эстонию, они позаботились о том, чтобы в авангарде была восточноевропейская страна ЕС и Россия была охвачена с самого начала", - отмечается в публикации.

"Берлину эта инициатива не по душе, не в последнюю очередь потому, что любые разговоры об интервенциях расстраивают миролюбивых немцев и поднимают больные вопросы о правовых мандатах и одобрении парламента", - добавляет издание.

"Некоторые официальные лица в Берлине и Брюсселе с подозрением смотрят на "Европейскую интервенционную инициативу" (так называется проект Макрона), видя в ней конкурента PESCO, - пишет Politico. - Тем не менее, Берлин будет участвовать в ее запуске в начале июня, чтобы избежать трений между Францией и Германией и следить за тем, что делают Париж и Лондон, сообщил немецкий источник".

По словам французских официальных лиц, инициатива Макрона заключается не в создании новых боевых групп, а в том, чтобы делиться анализом возможных кризисных ситуаций в окрестностях Европы и за их пределами. Среди них может быть эвакуация европейских граждан из охваченной беспорядками Венесуэлы или урегулирование гуманитарного кризиса с беженцами в такой стране, как Ливия.

"Речь о том, чтобы выявлять и совместно анализировать, какие проблемы могут появиться, и о том, как наиболее эффективно вместе справляться с ними, если они станут реальностью, - сказал изданию французский военный источник. - Речь идет о том, чтобы узнать приоритеты наших партнеров и заранее понимать, какой вклад и в каком объеме они могут внести, если возникнет определенный кризис".