У немецких ВВС есть только четыре боеспособных истребителя Eurofighter

По информации Der Spiegel, "лишь горстка" из 128 истребителей, состоящих на вооружении немецкой авиации, пригодна для боевых операций. В критической ситуации бундесвер не сможет выполнить своих обязательств перед НАТО, пишет автор публикации Маттиас Гебауэр.

Ситуация с истребителями выглядит "печальной". По словам инсайдеров, лишь десяток истребителей типа Eurofighter пригодны для эксплуатации, хотя речь идет о требованиях НАТО и, возможно, даже об использовании истребителей при чрезвычайной ситуации, например вторжении в воздушное пространство Германии вражеских самолетов.

На крыльях истребителей Eurofighter расположены сенсорные датчики, которые распознают вражеские самолеты и атаки. Примерно полгода назад были обнаружены нарушения в системе охлаждения этих датчиков. Так как он является главной частью системы самозащиты Dass, а она должна функционировать во время всех боевых вылетов, количество боеспособных истребителей падает, разъясняет Гебауэр.

Недавно появилась и еще одна проблема: для того чтобы наладить систему охлаждения, техникам понадобилась запчасть, которая больше не поставляется. "В ВВС об этом не знали, и теперь придется импровизировать", - комментирует журналист.

При этом удивляет реакция бундесвера, пишет Гебауэр. Представитель вооруженных сил ФРГ подчеркнул в разговоре с изданием, что в настоящий момент бундесвер без ограничений выполняет свои актуальные обязанности по использованию самолетов.

Такой осторожный ответ вводит в заблуждение, отмечает автор. Так, люфтваффе причисляет к готовым к эксплуатации истребителям все самолеты Eurofighter, которые вообще могут летать. Сюда, однако, относятся и самолеты, не располагающие работающей системой самозащиты. Они могут использоваться во время учений, однако участие этих самолетов в настоящих боевых операциях, например в наблюдении за воздушным пространством на восточной границей НАТО, исключено.

Такой же "трюк" бундесвер использует, утверждая, что все обязательства перед НАТО исполняются. Германия обещала предоставить в распоряжение НАТО 82 истребителя Eurofighter, но, согласно принятой в НАТО процедуре, стране-участнице альянса дается 90 и 180 дней (силы высокой готовности и силы длительного развертывания) для того, чтобы привести технику в боевую готовность. Так как сейчас со стороны НАТО нет срочных запросов, бундесвер может утверждать, что выполняет все актуальные обязательства, поясняет автор.

Более того, система самозащиты истребителей - это не единственная проблема немецкой армии. По информации Spiegel, из-за недостатка в авиационных ракетах только четыре истребителя пригодны для участия в боевых действиях. Так как это вооружение нельзя закупить быстро, выполнить требования НАТО невозможно даже заблаговременно, полагает журналист.