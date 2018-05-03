Белый дом уже несколько недель знал о похищенных Израилем иранских документах

Президент Дональд Трамп услышал об израильской коллекции похищенных документов, связанных с иранской ядерной программой, отнюдь не во время тщательно срежиссированной презентации слайдов израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, показанной в понедельник в прайм-тайм в США на английском языке, сообщает журналист издания Time Брайан Беннетт.

В первый раз Нетаньяху рассказал Трампу о документах в ходе их встречи в Овальном кабинете 5 марта, затем два лидера обсудили то, как Израиль предаст эту информацию огласке во время телефонных переговоров в субботу, 28 апреля, по данным двух ознакомленных лиц, говоривших на условиях анонимности.

"Мы обсуждали с Израилем демонстрацию документов и были предупреждены заранее об этом заявлении", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс во вторник.

Крайний срок, в который Трамп должен уложиться, принимая решение о выходе США из ядерной сделки с Ираном и восстановлении санкций, наступит 12 мая, напоминает автор статьи.

"В отсутствие значительных поправок, в отсутствие исправления недочетов, промахов сделки, он, скорее всего, выйдет из этого соглашения в мае", - прокомментировал ситуацию госсекретарь США Майк Помпео.