Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
3 мая 2018 г.
3 мая 2018 г.

Брайан Беннетт | Time

Белый дом уже несколько недель знал о похищенных Израилем иранских документах

Президент Дональд Трамп услышал об израильской коллекции похищенных документов, связанных с иранской ядерной программой, отнюдь не во время тщательно срежиссированной презентации слайдов израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, показанной в понедельник в прайм-тайм в США на английском языке, сообщает журналист издания Time Брайан Беннетт.

В первый раз Нетаньяху рассказал Трампу о документах в ходе их встречи в Овальном кабинете 5 марта, затем два лидера обсудили то, как Израиль предаст эту информацию огласке во время телефонных переговоров в субботу, 28 апреля, по данным двух ознакомленных лиц, говоривших на условиях анонимности.

"Мы обсуждали с Израилем демонстрацию документов и были предупреждены заранее об этом заявлении", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс во вторник.

Крайний срок, в который Трамп должен уложиться, принимая решение о выходе США из ядерной сделки с Ираном и восстановлении санкций, наступит 12 мая, напоминает автор статьи.

"В отсутствие значительных поправок, в отсутствие исправления недочетов, промахов сделки, он, скорее всего, выйдет из этого соглашения в мае", - прокомментировал ситуацию госсекретарь США Майк Помпео.

Источник: Time


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               