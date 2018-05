3 мая 2018 г. Робин Паньямента | The Times Продлен срок, до которого нужно оборвать связи с Дерипаской Министерство финансов США продлило срок, до которого инвесторы должны продать свои доли в трех компаниях, связанных с Олегом Дерипаской, пишет The Times. "Американские чиновники предоставили инвесторам дополнительный месяц - с 7 мая до 6 июня - для продажи вложений в "Русал", а также En+ и ГАЗ - две другие связанные с Дерипаской компании", - информирует издание. "По данным Financial Times, Дерипаска по существу согласился сократить свою долю в En+ с 70% до уровня ниже 50% и ведет переговоры о возможной продаже с потенциальными претендентами", - говорится в статье. "Дополнительный месяц может предоставить Дерипаске драгоценное время для выхода из компании", - указывает газета. Председатель En+ лорд Баркер, договаривавшийся о сделке с Дерипаской, сообщил: "В свете этого продления лицензии, которое очень приветствуется, я теперь активно добиваюсь осуществления всех деталей этого плана". "Вместе с тем неясно, будет ли достаточно снижения доли Дерипаски до уровня ниже 50%, чтобы En+ или "Русал" были исключены из санкционного списка", - отмечает The Times. Американские чиновники ясно дали понять, что акции следует продать независимой стороне, чтобы Дерипаска не продолжал осуществлять контроль через члена семьи или делового партнера. Источник: The Times