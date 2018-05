3 мая 2018 г. Джозеф Гоулден | The Washington Times Выдворение шпионов - успех или провал? "Вашингтон и Москва недавно выдворили дипломатов по принципу "око за око" в результате предполагаемого отравления перешедшего на другую сторону офицера КГБ и его дочери в Лондоне", - пишет бывший журналист и автор книг о шпионаже Джозеф Гоулден в статье для The Washington Times. "Это не государственная тайна, что в посольствах обеих держав находятся многочисленные сотрудники разведки, работающие под прикрытием", - отмечает автор. "Поэтому в американском разведывательном сообществе идут дебаты по вопросу: несмотря на дерзкий характер послужившей к этому поводом атаки, одной из нескольких, осуществленных русскими за последние годы, были ли массовые экстрадиции лучшей ответной мерой?" - говорится в статье. "Что не удивительно, у полдюжины разведчиков в отставке, с которыми я побеседовал на условиях анонимности, были различные мнения о действиях Трампа", - пишет Гоулден. "Путин заслужил хорошего пинка за то, что сделали его люди, - прокомментировал ситуацию один экс-офицер. - Такого рода операция [отравление] должна была быть одобрена сверху". "Но с практической точки зрения, замена этих [экстрадированных американских] офицеров, начиная с высших чинов, создаст проблему. Новый сотрудник, направленный в Москву, должен иметь многомесячный практический опыт, чтобы действовать эффективно", - отметил он, добавив, что особую сложность будет представлять восстановление связей с "русскими источниками". "Говоря гипотетически: предположим, мы сделали одного из этих "российских дипломатов" важным источником разведданных. Экстрадиция означает, что вы выдворяете всех, в том числе вашего человека. Этот Иван, возможно, был лучшим, кого вам удалось завербовать за всю жизнь. Но оставьте его в Вашингтоне - и вы подпишете ему смертный приговор", - считает другой бывший разведчик. "Мы "ослепнем" в период напряженности во всем мире. Подумайте о государствах Прибалтики, которые Путин, кажется, так сказать, держит на прицеле", - полагает третий экс-сотрудник спецслужб. "Задачей нашей разведки в Москве является следить, насколько мы можем, о чем думают ребята в Кремле и что они могут быть готовы предпринять. Мы не сможем делать это эффективно, когда вся московская резидентура соберет вещи и сядет на самолеты назад в Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ. - Прим. ред.)", - говорит он. Источник: The Washington Times