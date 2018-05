3 мая 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Великобритания вошла в историю прав человека "Говорят, что самая масштабная статья экспорта из путинской России - не нефть, а коррупция", - пишет в статье, опубликованной в The Washington Post, Владимир Кара-Мурза. Однако, подчеркивает он, "чтобы кто-то мог экспортировать коррупцию, кто-то другой должен захотеть ее импортировать". "Западные страны и западные финансовые юрисдикции годами даже слишком охотно привечали тех, кто взял за правило воровать на родине и тратить деньги за границей", - говорится в статье. Великобритания "долгое время была одним из любимых пунктов назначения для кремлевских официальных лиц и связанных с Кремлем олигархов - таких, как вице-премьер Игорь Шувалов и металлургический магнат Алишер Усманов", - пишет автор. Кара-Мурза вспоминает, как весной 2016 года, беседуя в Москве с британскими парламентариями, призывал их принять аналог "Закона Магнитского". Один из членов делегации прервал его и начал "плакаться", отчего вдруг лондонский Сити должен упускать миллиардные доходы из-за каких-то "утверждений с чужих слов о правах человека". "Мне нечего было сказать уважаемому джентльмену, когда он жаловался на потерю прибыли", - пишет автор. "Как стало ясно на этой неделе, этот депутат на представлял большинство британского парламента, - продолжает Кара-Мурза: - во вторник Палата общин включила в Закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег персональные санкции, которые "обеспечат ответственность за злостные нарушения прав человека или будут удерживать от таковых нарушений", а также обязала британские заморские территории к 2020 году обнародовать реестры собственников компаний". По мнению Кара-Мурзы, новые меры могут радикально изменить ситуацию. "Кремлевская пропаганда любит утверждать, что лидеры российской оппозиции "шакалят" в поисках западных денег и западной поддержки. В реальности все наоборот: мы хотим лишь, чтобы Запад перестал поддерживать режим Путина, предоставляя его приятелям и олигархам безопасные убежища для хранения их нечестно нажитых денег. Своим голосованием 1 мая британский парламент поступил так, как мы просили. Остается надеяться, что скоро его примеру последуют другие демократии", - заключает автор. Источник: The Washington Post