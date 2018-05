3 мая 2018 г. Рик Ноак | The Washington Post В то время как страх перед Россией нарастает, ее расходы на вооруженные силы в действительности снижаются "В плане военного присутствия Россия в последние годы соперничала с США, начав крупные операции на Украине и в Сирии, лелея все более масштабные амбиции в Арктике", - полагает журналист The Washington Post Рик Ноак. "Но, как выяснилось в среду из статистики Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), ее покупательная способность, возможно, вскоре перестанет соответствовать ее глобальным амбициям. Хотя глобальные расходы на вооруженные силы в прошлом году выросли, расходы России снизились - с 69,2 млрд долларов в 2016 году до 66,3 млрд", - сообщает автор. "В прошлом году военные расходы Кремля составили 4,3% ВВП, но есть планы сократить их за ближайшие 5 лет до менее чем 3% ВВП; для этого есть два способа - экономический рост (весьма маловероятный) или кардинальное сокращение", - пишет автор. Как трактовать снижение российских расходов? "Это должно принести облегчение Европе и НАТО, - сказал старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан. - Но, конечно, бюджет и намерения - это разные вещи. Россия все еще достаточно сильна, чтобы превращать что-то в хаос". Издание комментирует: "Не обманывайтесь: российские вооруженные силы все еще входят в число самых хорошо финансируемых в мире, по величине бюджета они на четвертом месте в мире. Но проще всего сократить военный бюджет, урезав расходы на зарубежные операции и снабжение, что может вылиться в сокращение российского присутствия в таких странах, как Сирия". Автор полагает: "Поскольку экономика уже несколько лет балансирует на грани рецессии, Путин был вынужден урезать военный бюджет, хотя страна продолжает участвовать в нескольких конфликтах за границей". Источник: The Washington Post