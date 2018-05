3 мая 2018 г. Алисе Бота, Максим Киреев | Die Zeit Владимир Путин хочет читать то, что было от него скрыто Кремль хочет контролировать интернет - это разрушает выстроенную общественную модель и, возможно, становится угрозой для экономического будущего России, считают Алисе Бота и Максим Киреев, авторы статьи, опубликованной на страницах Die Zeit. Владимир Путин мог бы преподнести это как пример истории успеха made in Russia, продемонстрировать всему миру, что "в России живет еще много таких вот "дуровых", и отечественная IТ-отрасль переживает период бума". На ее долю приходится 8,5 млрд долларов, вырученных за границей, что составляет примерно половину от российского экспорта вооружений. Ее доля в ВВП составляет порядка 5%, приближая Россию по этому показателю к развитым странам, говорится в статье. "Однако российское государства мало ценит такие истории успеха, как ту, за которой стоит Павел Дуров. Если Кремлю она не угодна, он готов поставить на ней крест", - констатируют журналисты. ФСБ потребовала от создателя мессенджера Telegram предоставить коды доступа - то есть обеспечить спецслужбам доступ к информации, которой обмениваются пользователи. "Кремль захотел прочесть то, что до сих пор было от него сокрыто". Дуров, сообщает издание, ответил отказом, и по решению суда мессенджер был заблокирован. Последствия противостояния Дурова с российским государством ощутили на себе многие: в попытке помешать использованию мессенджера на какое-то время было заблокировано множество IP-адресов. "Еще ни разу Россия не сталкивалась с подобной массированной атакой государства на собственный сегмент интернета", - говорится в статье. По мнению интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, нынешняя политика властей в отношении интернета приведет к ликвидации многочисленных компаний малого бизнеса и "деградации" общества: государство будет решать, граждане соглашаться. "Российское государство, очевидно, хочет быть таким же всесильным, как китайское, власти которого полностью контролируют интернет. Но у Москвы это плохо получается. Здесь никогда не было выстроено файрвола, гигантской цифровой защитной стены", - пишут авторы. Поэтому-то Telegram в России продолжает функционировать. "Тот, кто в России хочет получить доступ к заблокированным сайтам - а в прошлом году доступ был заблокирован к более чем 120 тыс. сайтов, и тенденция продолжает набирать обороты - может без особых проблем обойти запреты при помощи VPN", - отмечают авторы и указывают на то, что, пока Роскомнадзор охотится на Павла Дурова, тот просто переходит с сервера на сервер. "Говорят, даже в Кремле и МИДе продолжают пользоваться мессенджером - вопреки запрету". "Было бы смешно, если бы не было так грустно. В утвержденной в 2016 году доктрине информационной безопасности говорится о том, что цифровой мир неразрывно связан с экономическим ростом и российские IT-компании должны быть конкурентоспособны. Однако в ней же не оставляется сомнений в том, что этот самый мир представляет собой угрозу "политической стабильности". Повсюду враги, и тот факт, что крупнейшая государственная атака на российский сегмент интернета предвосхищает третий мандат Владимира Путина, говорит о том, что президент видит в интернете скорее угрозу, а не шанс. И это будет иметь соответствующие последствия для всей отрасли", - пишут Бота и Киреев. Дурова, отмечают журналисты, нельзя сравнивать с Марком Цукербергом, хотя он и создал российский аналог Facebook - социальную сеть "ВКонтакте". "Когда зимой 2011/2012 годов состоялись массовые протесты против предполагаемых подтасовок результатов выборов, Дуров отказался пойти навстречу требованиям ФСБ и заблокировать оппозиционные группы "ВКонтакте", где их участники договаривались о своих действиях. (...) В то время как противостояние между Павлом Дуровым и спецслужбами набирает обороты, атака государства на интернет становится все решительнее. Заблокирована работа платформы LiveJournal, излюбленной площадки блогеров. Российский мир IT меняется", - говорится в статье. Yandex, самая успешная российская поисковая система, бросила в свое время вызов мировому гиганту Google. Компания-производитель антивирусного софта Kaspersky Lab кокетничала прошлым своего основателя Евгения Касперского, окончившего Высшую школу КГБ. "Даже слухи о, возможно, слишком тесных контактах Касперского с КГБ, казалось, лишь шли на пользу его репутации: Касперского считали "тертым калачом", - говорится в статье. "Однако после клинча со спецслужбами Дурову пришлось продать свою долю в "ВКонтакте" Mail.ru Group, подконтрольную прокремлевскому миллиардеру Алишеру Усманову, который, по слухам, с готовностью предоставляет сведения о пользователях спецслужбам. Давлению спецслужб не смог противиться и Yandex, передав органам данные о тех, кто через его сервисы финансово поддерживал оппозиционного политика Алексея Навального. Возможная близость Касперского к ФСБ стала проблемой в тот самый момент, когда стали говорить о том, что именно российские хакеры скрываются за манипуляциями в преддверии выборов в США и Европе. От Kaspersky Lab отвернулись прежде всего западные клиенты", - напоминает издание. "Павел Дуров нанес ответный удар: средства, вырученные с продажи доли "ВКонтакте", - около 400 млн долларов - он вложил в развитие мессенджера Telegram", - пишут далее авторы публикации. "В 2013 году мессенджер заработал - он пользуется большой популярностью до сих пор, поскольку предоставляет пользователям больше возможностей, чем просто обмен сообщениями. В России им для своих сообщений и комментариев пользуются известные журналисты и анонимные блогеры. (...) Здесь согласовывают свои действия протестные группы и правозащитники, те, кто представляется инсайдерами из правительственных кругов, анонимно делится здесь своими сведениями, (...) а оппозиционные политики общаются со своими избирателями". "Для спецслужб Telegram якобы является оружием террористов", - говорится в статье. "Между Дуровым и ФСБ вспыхнула личная война, поскольку тот отказался сделать шаг навстречу спецслужбам. Теперь тот, кто уступит, потеряет лицо. И противостояние, начавшееся 6 лет назад, продолжает набирать обороты. Для Павла Дурова оно становится пиаром, (...) однако отечественная IT-отрасль задыхается под напором государства", - отмечает Die Zeit. Yandex уже заявил о том, что по российскому интернету был нанесен удар, Российская ассоциация разработчиков программного обеспечения (Россофт) уже сегодня сетует на потери. "Летом, - сообщает издание, - вступают в силу законы из так называемого "пакета Яровой" (...). Согласно нововведениям, поставщики телекоммуникационных услуг должны будут хранить всю информацию об абонентах (...) сроком до полугода. Компаниям эта попытка тотального контроля со стороны государства обойдется в несколько сотен миллионов - более мелкие из 300 компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги, могут просто разориться. Платить за все в итоге будет потребитель - а прибыль получит один из старых друзей Путина. Госкорпорация Ростех, которую возглавляет бывший соратник Путина по спецслужбам и по совместительству его друг, уже заявила о своей готовности предоставить все необходимые для хранения данных оборудование и сервисы". "Цена, которую придется заплатить за стремление государства к тотальному контролю, шокирует даже представителей правительства". Так, замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин (...) недавно сетовал на "чрезмерное и хаотичное регулирование" интернета, которое тормозит развитие цифровой экономики, передает издание. Ситуация с Дуровым и Telegram, считает известный консультант в сфере IT Антон Меркуров, "посылает фатальный сигнал молодым талантам". Однако с всесилием спецслужб и засильем друзей Путина на ключевых местах в государстве предостерегающие голоса до сих пор ничего не могли поделать. "Крупные компании по большей части молчат на эту тему, поскольку хотят избежать политических рисков. Многим удалось подстроиться: обходя запреты при помощи VPN, работая на иностранного заказчика и отгораживаясь от реальности. Теперь это перестает работать. Борьба с Telegram - всего лишь часть от общей картины происходящего в России процесса отгораживания от внешнего мира. Доля иностранных инвесторов в российских СМИ с 2017 года ограничивается 20%, иностранные неправительственные организации в любой момент могут стать "нежелательными" и быть выдворены из страны, а СМИ классифицированы как "иностранные агенты", - говорится в статье. "Сайты уже сегодня могут блокироваться без судебных решений, если на них призывают к запрещенным демонстрациям или распространяют идеи "экстремизма" - для этого достаточно лишь написать, что Крым должен быть возвращен Украине. Тот, кто пишет или перепечатывает нечто подобное, может и вовсе оказаться в тюрьме, согласно статье 282 Уголовного кодекса "Экстремизм", - передают авторы. Успех попыток российской власти установить контроль в интернете будет зависеть от американских концернов, пишут в заключение журналисты Die Zeit. "Если Facebook, Amazon, Google и Apple, несмотря на давление, позволят Дурову использовать свои серверы и сервисы, Роскомнадзор будет вынужден вдавить педаль газа в пол и заблокировать и их". И тогда, по словам представителя организации, представляющей интересы Telegram в суде, "у нас в руках окажутся не смартфоны, а бесполезные кирпичи". А отказываться от всех тех удобств, которые предлагает интернет, не захотят даже те русские, кто политикой не интересуется, замечает он. Источник: Die Zeit