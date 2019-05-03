Европа, границы, глобализация... Откровенные признания Леха Валенсы

В эксклюзивном интервью Le Figaro бывший президент Польши излагает свое видение Европы.

"Нам следует осознать, что такое "Солидарность". Это очень простое явление: вы сможете поднять огромную глыбу, только если попросите других помочь вам. Этой огромной глыбой был коммунизмом и советский блок. Нам пришлось просить весь мир помочь нам поднять этот гигантский вес. Европы было недостаточно, потребовалась также помощь со стороны США, Канады и других стран. Далее, как только победа была достигнута, нам пришлось создавать новые разделения для того, чтобы возникла подлинная демократия. Я выиграл эту битву, но еще я попросил людей, которые оставались в профсоюзе "Солидарность", убрать свои знамена и начать строить демократию. Но здесь я потерпел неудачу, они меня не услышали и стали называть меня предателем. "Солидарность" была монополией, которая выступала против коммунистической монополии. Это не могло длиться долго", - указывает Лех Валенса.

"В Европе заканчивается эпоха разделений и границ и открывается другая эпоха. Мы избавляемся от границ, старых структур, но у нас до сих пор нет новых надлежащих структур. Нашу эпоху, ставшую переходным периодом между эпохой границ и эпохой глобализации, я называю эрой слова. Это эра ожесточенных дебатов о том, что надо делать, - утверждает собеседник издания.- Хорошо, что в обсуждении участвуют такие радикалы, как Трамп, Орбан, Качиньский, ведь изображая вещи в резком и радикальном свете, они вынуждают нас задуматься. В целом, они правы в отношении диагноза. Однако решения, которые они предлагают - плохие".

"Потому, что они смотрят в прошлое! Национальное государство было структурой, отвечавшей требованиям XX века. Но теперь, с появлением самолетов, спутников, сотовых телефонов, интернета, мы больше не можем удерживать организацию мира в пределах национальных государств. Необходимо отказаться от границ, открыть их, как это было сделано в Европе, - считает Валенса. - Будучи революционером, я ставлю вопрос так: мы должны понимать, что либо мы выберем глобальную логику развития, либо уничтожим нашу цивилизацию".

"В течение двадцати лет я говорю о том, что нам необходимо реорганизовать работу международных организаций. Это глобальная проблема. Мир плохо организован для нынешней эпохи, нас это постоянно удивляет, а все из-за того, что мы ничего не подготовили. Если Европа открыта и предоставляет хорошие условия жизни, зачем удивляться тому, что сюда приезжают люди? Мы обречены на миграцию. Но мы должны организовать ее так, чтобы она стала приемлемой", - рассуждает Валенса.

"Польша выжила благодаря христианской религии. Когда мы находились в подчинении у немцев, австрийцев, русских, крестьяне не хотели изучать язык оккупанта. Люди ходили в церковь, потому что там они могли говорить по-польски. В то время это было очень важно. Но сейчас все иначе. В XX веке люди были всецело заняты землей и боролись за нее. Сегодня же мы живем в эпоху информации и торговых связей. Мы хотим, чтобы существовали те, кто покупает наши продукты. Раньше мы воевали с немцами, а теперь мы покупаем их мерседесы", - поясняет бывший президент Польши.

"Когда я был президентом, я хотел, чтобы Россия ослабла, я выступал за свободу всех республик, которые входили в ее состав. Но союзники по НАТО показали мне то химическое и ядерное оружие, которое было развернуто по всей территории этой огромной страны. И я понял, что все намного сложнее, чем я думал прежде. Нам всем хотелось бы, чтобы Китай тоже стал свободным, однако Китай похож на огромный грузовик. Польша была чем-то вроде "Форда" на четырех человек, она могла позволить себе проехаться со скоростью 200 км в час, чтобы измениться, но такой тяжеловес, как Китай, этого не может, поскольку он сокрушит нас всех", - отмечает Валенса.

"Глобализация неизбежна, и мы должны принять ее, иначе мы погибнем. Но верно и то, что мы должны очень серьезно задуматься о том, что нам следует защищать. Древние времена создали и драгоценные вещи, и что-то менее ценное. До конца XX века люди боялись своих соседей. Мы боялись Советов. Но это позволило нам поддерживать определенную дисциплину. Сегодня люди хотят справедливости. Вот почему мы живем во времена восстаний. Мы должны создать глобальный экономический и институциональный фундамент для Европы и всего мира. Но нам также необходим новый кодекс ценностей" - заявляет Лех Валенса.