Новая война GPS и ее риски

"Манипулирование службами спутниковой навигации в настоящее время используется в больших масштабах. В частности, Россия, сделавшая это приоритетом, своими действиями по созданию помех ставит под угрозу гражданское использование навигационной системы", - пишет журналистка Le Monde Натали Гибер.

"Сигнал GPS легко заглушить, в том числе посредством вооруженных групп с небольшим количеством оборудования. Он также может стать предметом "спуфинга" (англ. spoofing): эта более сложная манипуляция заключается в отправке ложных координат на терминал GPS средств передвижения, когда те меняют свою позицию, через устройство, которое маскируется под обычный спутник. Еще хуже будет, если эталонное время, предоставляемое системой (мы говорим о ее функции тайминга), перестает быть надежным, и тогда работа телекоммуникационных систем или военных радаров, действующих в течение миллисекунд, будет нарушена", - говорится в статье.

"Война в электромагнитном спектре не нова, но сейчас она ведется в больших масштабах. Теоретически могут быть атакованы все спутниковые системы навигации - американская GPS, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo, индийская NaviC, китайская BeiDou, японская QZSS. США не отказывают себе в удовольствии использовать оружие электронной войны, но в этой области с ними достойно соревнуются россияне ", - указывает автор статьи.

"В некоторых зонах система GPS настолько забита помехами, что отдельные союзники по НАТО эпизодически используют ГЛОГАСС", - признается один специалист.

"Столкнувшись с технологическим превосходством систем командования и управления НАТО, "Россия сделала своим приоритетом развитие асимметричных средств электронной войны в целях узурпации, деградации и блокирования служб позиционирования", - заявил американский эксперт из Джеймстаунского фонда Роджер Мак Дермотт. В конце 2018 года Норвегия и Финляндия выразили решительный протест против угрозы, создаваемой российскими военными, из-за сбоя системы GPS в гражданском секторе во время проводимых в данном регионе учений НАТО", - отмечает Гибер.

"В настоящее время Китай и Россия являются единственными державами, которые находятся на должном уровне для ведения киберэлектронной битвы и располагают полным арсеналом средств, способных воздействовать на электромагнитный спектр во всех средах, включая космическую", - такую оценку на 2018 год сделал французский исследователь Филипп Грос.

"Совсем недавно группа C4ADS (Центр перспективных оборонных исследований), состоящая из бывших офицеров и ученых США, показала, что использование создания помех для GPS со стороны Москвы намного превосходит предыдущие оценки и что это в значительной степени повлияло на деятельность гражданского транспорта, - указывает Le Monde. - В период с февраля 2016 года по ноябрь 2018 года было зарегистрировано 9 883 случая спуфинга, в результате которых пострадали 1311 гражданское судно. Активность исходила с баз в России, Крыму и Сирии".

Группа подчеркивает то, что "не установлено, что эти операции используются для преднамеренного нацеливания на мишени", но указывает, что они "недифференцированным образом" мешают кораблям и самолетам, попавшим в их радиус, даже... российским".

"Москве эта война сигналов позволяет замаскировать передвижения важных персон. 15 мая 2018 года, когда президент Владимир Путин торжественно открывал Керченский мост, десятки кораблей сообщили об ошибочном позиционировании. К тому же, действия по созданию пассивных помех защищают стратегические объекты, начиная от Кремля и кончая дачами олигархов", - сообщает автор статьи.

"Наконец, речь идет о том, чтобы обезопасить российские базы за рубежом при сборе электромагнитных разведданных о противостоящих силах", - говорится в статье.

"Сирия является испытательным полигоном для нового оборудования радиоэлектронной войны. В апреле 2018 года командующий спецназом США заявил, что это самая агрессивная электронная среда в мире", - сообщает C4ADS. На базе Хмеймим, где Москва разместила свои лучшие ПВО S400 и самолеты-невидимки SU-57, "сигналы помех могут оказаться в 500 раз сильнее, чем реальные сигналы GPS для самолетов, летящих на оси визирования самого передающего устройства, что создает прямую угрозу для безопасности коммерческой авиации", - пишут эти эксперты.