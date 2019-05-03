Конец вечной мерзлоты в Сибири

"В Якутии глобальное потепление вызывает таяние почв, которые раньше оставались замерзшими в течение года. Тысячи жилых домов находятся под угрозой обрушения летом, в то время как деревни на севере рискуют быть затопленными во время "черных наводнений", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

"Все якуты заметили это явление", - рассказывает Валентина Дмитриева, президент местной природоохранной ассоциации "Эйгэ". "Мы традиционно хороним наших умерших летом на глубине 2 метра под землей. Раньше нужно было заливать землю кипятком, чтобы оттаять последние 50 сантиметров. Сегодня земля уже и так мягкая", - говорит Дмитриева, которая также является директором исследовательских программ Северо-Восточного федерального университета в Якутске.

"Последствия этой ускоренной оттепели напоминают о семи бедах апокалипсиса: деформации почвы, сверхбыстрой эрозии берегов Северного Ледовитого океана, наводнениях черной воды, болотах и озерах, поглощающих пастбища, "пьяных лесах", где хаотично гнутсядеревья, пробуждая микробов и столетних бактерий, способных вызвать эпидемии...", - говорится в статье.

"Даже в городской среде такое явление очевидно. В Якутске, столице области, вечная мерзлота создавала для зданий фундамент беспрецедентной твердости. Но 400 тыс. жителей "самого холодного города в мире" уже выражают обеспокоенность. Все здания, подобно бетонным многоножкам, расположены на сваях, вбитых в вечную мерзлоту. Пространство между первым этажом и землей, от 1 до 2 метров, остается пустым, чтобы тепло домов не растапливало поддерживающую их почву, и чтобы ледяной воздух охлаждал "активный слой". До 2000 года стандарт требовал, чтобы строители ставили свои здания на сваи по 8 метров. Это означает, что сегодня, в течение нескольких месяцев, пятиэтажные сооружения больше эксплуатируются лишь на последних 5 метрах. В результате возникают трещины, разрушающие десятки зданий, построенных в советское время. Их наскоро заделывает мэрия, но этого недостаточно, чтобы скрыть тайну. Тем более, что некоторые здания уже рухнули. Официально власти объявили 331 здание непригодным для использования. 165 зданий фактически будут уничтожены из-за отсутствия финансирования", - указывает Гриншпан.

"Власти, как правило, закрывают глаза и разрешают строить здания, превышающие 15 этажей, в то время как мы всегда рекомендовали не выходить за пределы пяти этажей", - предупреждает Семен Готовцев, директор лаборатории геокриологии в Якутском институте вечной мерзлоты. По его словам, многие дома могут рухнуть, и "никто не знает, как долго они продержатся, потому что мы не знаем, как быстро спадет активный слой".

"Раньше при сверхсухом континентальном климате выпадало только 40 мм осадков в год. "Сегодня у нас бывает по 80 мм за один день", - отмечает Валентина Дмитриева. Результат: интенсивность наводнений увеличивается в десять раз. Обычные, которые сопровождают таяние снега в конце мая, ускоряют эрозию берегов реки. Вторая волна наводнений происходит в конце июля из-за аномальных дождей. Но самое страшное - это третье наводнение в конце августа. Оно вызвано переполнением озер (в Якутии их более миллиона) и черной водой от таяния вечной мерзлоты перед возвращением зимы. Дома не успевают высохнуть, так как случаются заморозки, и жители вынуждены их покидать", - сообщает Le Temps.

"Семен Готовцев отмечает, что необычно сильные дожди происходят из-за отступления полярной ледяной шапки, которая в течение десятилетия покрывала Северный Ледовитый океан. Эти влажные массы с севера нарушают климат и увеличивают количество осадков в десять раз. Зимой они создают толстый снежный покров, который изолирует землю от ледяного воздуха. Холод с поверхности больше не может проникнуть вглубь. Избыток снега способствует появлению "талика", то есть слоев, оттаивающих весь год. "Водный цикл нарушен, - настаивает Готовцев. - Озера переполняются, все превращается в болота, это катастрофа, и многие деревни приходится отстраивать заново. Многие намывные основания вечной мерзлоты необходимо усилить, потому что при таянии они разрушатся. Это очень быстрый процесс, и в последнее десятилетие произошло его резкое ускорение".

"Опасность глобального потепления особенно сильно сказывается на тундре, покрывающей северную часть Якутии. На юге лес (тайга) более устойчив к изменению климата, но термокарстовые процессы до такой степени деформируют эти участки, что деревья начинают наклоняться во всех направлениях, отсюда и местное выражение "пьяный лес", - указывает автор статьи. - Тайге, однако, угрожают пожары (60% из них вызваны деятельностью человека) и чрезмерная вырубка леса в коммерческих целях, - утверждает Трофим Максимов, директор центра биохимии и климатологии Института естественных наук Якутска. "Если мы расширим лес, то сможем противостоять глобальному потеплению, и не только в Якутии. Но нам нужно финансирование, и поэтому мы должны убеждать население и политиков".