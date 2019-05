3 мая 2019 г. Нил Макфаркуар | The New York Times Китайцы стекаются к сибирскому озеру Байкал и местные россияне ворчат "Когда Андрей Суханов увидел, что строящийся по соседству отель, принадлежащий китайцам, вот-вот загородит масштабный вид на озеро Байкал, открывающийся из его маленького деревенского мотеля, он выпил водки для храбрости, схватил цепную пилу и спилил восемь деревянных столбов, поддерживавших конструкцию. Ничего не рухнуло, и вместо осуждения к Суханову отнеслись как к герою за то, что он выступил против китайцев, ширящееся присутствие которых вокруг озера Байкал является источником глубокого недовольства. Его действия стали объединяющим лозунгом среди растущего потока петиций, протестов и судебных дел, направленных на блокирование действий китайцев вокруг озера и в прилегающих районах", - пишет The New York Times. "Если мы позволим им, китайцы возьмут верх, - говорит 57-летний Суханов, бежавший из Санкт-Петербурга десятилетия назад ради пасторальной жизни у сибирского озера, самого крупного в мире и самого глубокого водоема с пресной водой. - Они просто украдут все деньги, а местные жители ничего не получат". "Президент Владимир Путин повернулся в сторону Китая пять лет назад, после того, как аннексия Крыма испортила отношения с Западом. Китай стал новым лучшим другом России, объединенным с ней торговлей, дипломатией и даже военным сотрудничеством для противодействия американскому влиянию во всем мире, - пишет автор публикации Нил Макфаркуар. - Тем не менее, эта предполагаемая новая эра китайско-русской дружбы демонстрирует явную напряженность в Листвянке, старом курортном городке на озере, поскольку приток китайских туристов и предприятий подпитывает постоянный страх России перед китайским захватом земель и вызывает опасения по поводу загрязнения озера". "В то же время местные власти видят в притоке туристов лучшую надежду на новые рабочие места и экономическое развитие в бедном регионе. (...) Число китайцев выросло на 37% по сравнению с предыдущим годом, и ожидается, что рост будет продолжаться, поскольку Пекин находится всего в двух часах полета, в отличие от шести часов до Москвы (...)", - отмечает газета. "Многие россияне считают, что озеро Байкал, которое вмещает около 20% пресных поверхностных вод Земли, находится в осаде. (...) Слабая инфраструктура Листвянки не может справиться с канализацией и мусором, создаваемым нынешним числом приезжающих, и жители содрогаются от мысли о том, что приедут еще десятки тысяч китайцев", - говорится в статье. "Местные власти привлекли к суду владельцев как минимум 10 отелей, построенных с привлечением китайских финансов, обвинив их в незаконном строительстве на участках, предназначенных для домов на одну семью или в других нарушениях. Районный суд постановил снести две гостиницы в начале этого года, и восемь других, вероятно, постигнет та же участь, - отмечает издание. - Китайцев обвиняют не только в том, что они ни во что не ставят местных жителей, но и в попытке выкачивать саму воду. Этой зимой строительство нового завода по розливу воды для экспорта в Китай из деревни под Листвянкой побудило более 1,1 млн россиян по всей стране подписать онлайн-петицию, осуждающую это. Районный суд Иркутска, сославшись на экологические проблемы, приостановил строительство завода в марте". Местные жители говорят, что больше всего раздражает то, что китайцы не платят налоги на бизнес. "Они не платят нам ни копейки, - рычит Суханов. - Если бы они платили 20% в местный бюджет, как полагается, мы бы получили инфраструктуру и школы, которые нам нужны". "Меж двух огней между китайскими деловыми интересами и местными жителями оказался Александр А. Шамсудинов, мэр Листвянки с населением 2 122 человека. Шамсудинов провел большую часть 2018 года под домашним арестом, так как его обвинили в превышении полномочий после выдачи в поселке разрешений на участки, предназначенные для одной семьи. Многие из этих участков вскоре превратились в незаконные гостиницы для китайских туристов", - сообщает The New York Times. - (...) В поселке нет центральной системы водоснабжения и канализации. Копится мусор, второстепенные дороги остаются грунтовыми, а один основной детский сад располагается в старом деревянном бараке, где в помещении нет санузла". Марина Рихванова, эколог, говорит, что она больше не пьет воду из озера возле какого бы то ни было селения. Поллютанты, попадающие в озеро, вызывают цветение водорослей. "Это коктейль из микробов", - отмечает она. Мэр, офицер полиции в отставке, отмечает, что федеральное правительство должно составить план развития, в котором были бы сбалансированы потребности приезжающих и жителей. "Все кричат, что Байкал - это жемчужина России и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, но избавление от мусора и другие экологические проблемы ложатся на спины мэров небольших городов", - подчеркивает Шамсудинов. "Местные жители часто ворчат, что китайцы называют Байкал Северным морем, его древним ханьским названием. Некоторые убеждены, что Пекин тайно замышляет затребовать озеро и огромные, малонаселенные районы вокруг, которые были уступлены Российской империи по договору 1858 года, который Китай издавна считает несправедливым". "Сами китайские туристы, в основном, не ведающие о ворчаниях, наслаждаются озером Байкал", - пишет The New York Times, добавляя, что вдохновением для многих туристов стала популярная китайская песня "На берегу озера Байкал", так как в ней рассказывается, что нужно отвезти свою любовь к озеру. Алексей Джао, 37-летний бизнесмен из Китая и гражданин России, поет другую песню. В прошлом году он построил два больших дома в лесу над Листвянкой. Его гостевой дом Baikal Seal Guesthouse изначально задумывался как частный дом, сказал он. Это приятный комплекс с причудливыми скворечниками, прибитыми к окружающим деревьям, и уютными комнатами, отделанными сосной. По словам Джао, он готов сделать все, чтобы узаконить это место, но его разрешение на строительство было отозвано, и он ожидает приказа о сносе. Многие китайские владельцы надеются продать имущество до прибытия бульдозеров. "В Листвянке не все спокойно, - говорит Джао, который планирует переехать в Москву. - Налицо вся эта националистическая напряженность". Источник: The New York Times