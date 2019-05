3 мая 2019 г. Редакция | The Washington Post Конституция России ничего не значит для Путина? По-видимому, так и есть "Число политзаключенных - людей, заключенных в тюрьму только за выражение своих взглядов или убеждений или по политическим мотивам тюремщика - в России резко возросло. Согласно авторитетным спискам, которые ведет правозащитный центр "Мемориал", количество политзаключенных в России выросло с 46 в 2015 году до 278 сегодня. Эти случаи являются ярким показателем того, как далеко Путин отклонился от идеалов демократии и верховенства закона, закрепленных в России Конституцией 1993 года", - пишет в редакционной статье американское издание The Washington Post . Газета упоминает о двух студентах, Яне Сидорове и Владиславе Мордасове, арестованных в Ростове-на-Дону после акции протеста против местного правления 5 ноября 2017 года, обвиненных в попытке организации бунта и подвергшихся жестокому обращению в тюрьме. "В тюрьмах содержатся многие другие, - напоминает The Washington Post, - в том числе Олег Сенцов, украинский режиссер и критик Путина; Анастасия Шевченко, активистка движения "Открытая Россия", основанного живущим в ссылке магнатом Михаилом Ходорковским; Оюб Титиев, представитель центра "Мемориал" в Грозном в Чечне; Деннис Кристенсен, свидетель Иеговы; и Эмир-Усеин Куку, крымский татарин, представитель мусульманской группы, критикующей захват Россией Крыма. "(...) Свидетелям Иеговы в вину вменяется организация, участие или финансирование деятельности "экстремистской" организации. В новом докладе, профинансированном живущим в ссылке магнатом Леонидом Невзлиным и составленным юридической фирмой, занимающейся вопросами общественности, Perseus Strategies при поддержке "Мемориала", исследуется, как власти искажают верховенство закона, - пишет издание. - Например, уголовный кодекс содержит слишком широкое и расплывчатое положение, запрещающее призывы к "экстремистской" деятельности, которую власти использовали для преследования всех типов людей, даже религиозной группы, которая поддерживает ненасилие, такой как "Свидетели Иеговы". "Конституция России гарантирует основные права, которые нарушались в Советском Союзе, включая свободу выражения мнений, религиозных убеждений и собраний. Статья 31 касается студентов из Ростова-на-Дону: "Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". Увеличение числа политических заключенных является признаком того, что подобные гарантии ничего не значат для Путина и его соратников", - резюмирует редакция газеты. Источник: The Washington Post