"Путин не единорог"

"Российского президента Владимира Путина, бывшего шпиона КГБ, на Западе часто изображают как трехмерного шахматного гроссмейстера, играющего со всем миром одной рукой, связанной за его обнаженным торсом. Ни один другой мировой лидер не захватывал воображения так, как он. (...) Но что, если Путин не является всем этим? Что, если он не такой особенный, каким ему нравится выглядеть? Это аргумент, выдвигаемый профессором Колумбийского университета Тимоти Фраем в его новой книге "Слабый авторитарный правитель: пределы власти в путинской России" (Weak Strongman: The Limits of Power in Putin?s Russia), которая показывает, что у Путина может быть больше общего с его авторитарными коллегами, чем мы думаем", - пишет Foreign Policy.

"Многие из его действий являются результатом не его мировоззрения, а, скорее, сложных компромиссов, на которые приходится идти политикам во всех остальным местах. В авторитарных режимах эти компромиссы предполагают расплату с элитами, при этом проявляя осторожность, чтобы не подорвать экономику и не рисковать недовольством населения (...), - говорится в статье. - Этот постоянно меняющийся расчет наиболее очевиден во внутренней политике России, где, как следует из названия книги, Путин могущественен, но его правление не является абсолютным. Как и во многих авторитарных странах, Кремль реагирует на общественное мнение, потому что управлять с тонкой видимостью легитимности легче, чем не иметь ее вообще".

"Фрай ссылается на работу российских исследователей Андрея Яковлева и Антона Казуна, которые обнаружили семь случаев в период с 2017 по 2019 год, когда власти отступили перед лицом общественного недовольства", - пишет автор публикации Эми Маккиннон, приводя в пример дело журналиста-расследователя Ивана Голунова. (...)

(...) "По теме гражданского общества сравнительный подход Фрая дает мрачное представление о том, в каком направлении движется Россия. Фрай цитирует работу ученого Кристиана Дэвенпорта, в которой детализируется, как в авторитарных государствах репрессии порождают новые репрессии, по спирали, что делает все более сложным для режима устранение глубинных причин общественных беспорядков. Учитывая, что в западном дискурсе о России так много нацелено на самого президента, а не на систему, в которой он действует, преобладает предположение, что, как только Путин покинет свой пост, все будет хорошо. Но Фрай указывает на исследование Хайна Гёманса из Университета Рочестера, в котором рассматривались судьбы недемократических правительств на протяжении шести десятилетий. Только в 16% случаев за автократами следовали демократические правительства. "Если не произойдет драматичного изменения в политической системы, тот, кто будет править Россией, столкнется со многими из тех же политических компромиссов, которые занимали администрация Путина последние двадцать лет", - пишет Фрай.

"Однако не все так безрадостно. Фрай отмечает, что Россия богаче и имеет более образованное население, чем среднестатистическая автократия. Это плюс относительно высокая степень урбанизации, однородное население и молодое поколение, более открытое и в большей степени смотрящее на Запад, чем старшее поколение, могут послужить строительными блоками для более демократического стиля правления", - говорится в статье.

(...) "На протяжении всей книги Фрай мягко развенчивает часто повторяемую комментаторами идею о том, что россияне поддерживают Путина из-за врожденной склонности к сильным лидерам. Изучая данные опросов, Фрай показывает, что (...) о Путине судят по результатам его политических решений, и что россияне имеют гораздо более нюансированное представление о своем президенте, чем это часто предполагается. Например, аннексия Крыма в 2014 году повысила его рейтинг одобрения до 80%, достижение, которое было подорвано решением 2018 года о повышении пенсионного возраста".

"Полная исследований и пересыпанная анекдотами из его собственных поездок на протяжении многих лет - например, о том, как в советском Узбекистане его пытались заманить в неуклюжую "любовную ловушку" КГБ, подхода, от которого он отказался - работа Фрая представляет собой своевременное и приятное чтение, которое врезается в разговор, полный неоднозначных мнений, предоставляя основанное на фактах развенчание клише о Путине и России", - заключает автор публикации, репортер отдела национальной безопасности и разведки Foreign Policy.